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الأربعاء 10 كانون الثاني 2024 ساعة 09:45

تصريح سعودي بشأن التطبيع مع ‘‘إسرائيل‘‘

تصريح سعودي بشأن التطبيع مع ‘‘إسرائيل‘‘
وقال خالد بن بندر للقناة البريطانية "بي بي سي" إن الاتفاق كان "قريبا" عندما أوقفت السعودية المحادثات التي جرت بوساطة أمريكية بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وأكد السفير السعودي في لندن أن "هناك اهتماما مطلقا" بين قادة بلاده للتوصل إلى اتفاق، مضيفا أن الصفقة "كانت قريبة، ليس هناك شك. بالنسبة لنا، النقطة النهائية لم تتضمن بالتأكيد أقل من دولة فلسطين المستقلة. لذلك، بينما لا نزال، بعد 7 أكتوبر ، نؤمن بالتطبيع، إلا أنه لا يعني أن ذلك ستأتي على حساب الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "كنا قريبين من التطبيع، وبالتالي قريبين من دولة فلسطينية. أحدهما لا يأتي دون الآخر. التسلسل وكيفية إدارته، هذا ما تمت مناقشته".

وقال أيضا إنه يود أن يرى بريطانيا "تعتدل في موقفها وتعامل [إسرائيل] بنفس الطريقة التي تعامل بها الجميع"، وأضاف أن "النقطة العمياء تجاه[إسرائيل] هي مشكلة حقيقية لأنها توفر نقطة عمياء للسلام".

وفي أواخر سبتمبر الماضي،أكد بن سلمان أن القضية الفلسطينية "مهمة للغاية" وأن أي اتفاق يجب أن "يسهل حياة الفلسطينيين"، لكنه لم يعلن أن ذلك سيعتمد على التقدم نحو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

وبحسب ما ورد، طلب المسؤولون السعوديون من الولايات المتحدة وقف المناقشات الثلاثية بعد أيام قليلة من انطلاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر.

وبعد لقائه ولي العهد الأمير محمد يوم أمس، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين إنه طرح موضوع التطبيع على أجندة اللقاء، وأضاف: "هناك اهتمام واضح هنا بمتابعة ذلك، لكن ذلك سيتطلب إنهاء الصراع في غزة، ومن الواضح أيضا أنه سيتطلب وجود مسار عملي لقيام دولة فلسطينية".
مصدر : وكالات
رقم : 1108159
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