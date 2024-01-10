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الأربعاء 10 كانون الثاني 2024 ساعة 10:06

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مقتل 6 من جنوده في غزة

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مقتل 6 من جنوده في غزة
وأوضحت أن المتفجرات كانت مخصصة لتدمير طريق تحت الأرض، عثر بداخله الجنود الإسرائيليون على مصنع ضخم لإنتاج المتفجرات والصواريخ البعيدة المدى.

وقالت إنّ الانفجار أسفر عن مقتل 6 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابطين، وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة من بينهم المطرب الشهير" عيدان عميدي".

وفي اليوم التالي، أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أنّه "يحقق في مقتل 6 من جنوده، الذين قضوا في انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات وسط قطاع غزة".

وصباح اليوم الثلاثاء التاسع من يناير، أعلن الجيش الإسرائيلي أيضاً مقتل 3 من عناصره في معارك في قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى 9 قتلى.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش منذ بداية الحرب، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 519 قتيلاً، بينهم 185 قتلوا في المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.
مصدر : وكالات
رقم : 1108165
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