جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مقتل 6 من جنوده في غزة

وأوضحت أن المتفجرات كانت مخصصة لتدمير طريق تحت الأرض، عثر بداخله الجنود الإسرائيليون على مصنع ضخم لإنتاج المتفجرات والصواريخ البعيدة المدى.



وقالت إنّ الانفجار أسفر عن مقتل 6 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابطين، وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة من بينهم المطرب الشهير" عيدان عميدي".



وفي اليوم التالي، أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أنّه "يحقق في مقتل 6 من جنوده، الذين قضوا في انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات وسط قطاع غزة".



وصباح اليوم الثلاثاء التاسع من يناير، أعلن الجيش الإسرائيلي أيضاً مقتل 3 من عناصره في معارك في قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى 9 قتلى.



وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش منذ بداية الحرب، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 519 قتيلاً، بينهم 185 قتلوا في المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.