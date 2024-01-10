بدء الاجتماع الأول للجنة فلسطين بالجمعية البرلمانية الآسيوية

ودعما للشعب الفلسطيني المظلوم خلال ما يقرب من 100 يوم من المقاومة القوية ضد جرائم الكيان الصهيوني، ينظم مجلس الشورى الإسلامي في إيران بمشاركة اتحاد المجالس، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والجمعية البرلمانية الآسيوية، اجتماع فلسطين تحت شعار "تعاون البرلمانات من أجل فلسطين".



وبدأ صباح اليوم الأربعاء "الاجتماع الطارئ الخامس للجنة فلسطين الدائمة لاتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي" حيث من المقرر ان يعقد ايضا مساء اليوم "الاجتماع الأول للجنة فلسطين للدول الآسيوية".



ويشارك في هذين اللقائين ممثلي 26 دولة إسلامية وآسيوية هي الجزائر، العراق، سوريا، فلسطين، لبنان، المملكة العربية السعودية، عمان، الصين، ماليزيا، أذربيجان، ساحل العاج، بوركينا فاسو، تونس، السنغال، مالي، موريتانيا، إندونيسيا، طاجيكستان، الكويت، قطر، المغرب، البحرين، تركيا، الإمارات، باكستان وتشاد.



تجدر الإشارة إلى أن 14 دولة ستحضر أيضا هذا الاجتماع على مستوى رئيس ونائب رئيس البرلمان.