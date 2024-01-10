الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 10 كانون الثاني 2024 ساعة 10:37

استشهاد احد كوادر الامن الداخلي اثر هجوم ارهابي جنوب شرق ايران

استشهاد احد كوادر الامن الداخلي اثر هجوم ارهابي جنوب شرق ايران
واعلن حاكم مدينة راسك الواقعة في هذه المحافظة ان الهجوم وقع عند الساعة الواحدة فجرا واستمر 3 ساعات لكن العناصر الارهابية فشلت في اقتحام المخفر في ضوء تصدي الكوادر المتواجدة فيه للارهابيين بنيران كثيفة، الا ان الهجوم اسفر عن استشهاد النائب ضابط ثاني "امير حسين حسين آبادي" الذي ارتقى شهيدا أثناء الاشتباك.

واضاف حاكم مدينة راسك، بأن قوى الأمن الداخلي بدأت اجراءاتها لملاحقة هذه المجموعة الارهابية والقاء القبض عليهم.

وتعرضت مراكز قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان الحدودية مع باكستان الى سلسلة من الهجمات الارهابية خلال الآونة الاخيرة، تبنت معظمها زمرة ما يسمى بـ "جيش العدل" الارهابية التي تتخذ من المناطق الحدودية الباكستانية الوعرة المتاخمة للاراضي الايرانية اوكارا لها، لكن ايران أكدت بأنها ستلاحق هؤلاء الارهابيين أينما تواجدوا.
مصدر : وكالات
رقم : 1108173
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عملية ‘‘أنصار الله‘‘ تلقي بظلالها على الاتفاق الأمني ​​الأمريكي العربي
عملية ‘‘أنصار الله‘‘ تلقي بظلالها على الاتفاق الأمني ​​الأمريكي العربي
ماذا يقول الخبراء عن مستقبل قطاع غزة؟
ماذا يقول الخبراء عن مستقبل قطاع غزة؟
10 كانون الثاني 2024
ازدواجية المعايير في المحكمة الجنائية الدولية.. أيُّ عدالةِ تُنتظر ؟
ازدواجية المعايير في المحكمة الجنائية الدولية.. أيُّ عدالةِ تُنتظر ؟
10 كانون الثاني 2024
‘‘الكيان الإسرائيلي‘‘ والمعلومات المضللة حول السنوار
‘‘الكيان الإسرائيلي‘‘ والمعلومات المضللة حول السنوار
10 كانون الثاني 2024
هل باتت معاداة السامية شماعة يستخدمها الغرب لإسكات صوت الحق ؟
هل باتت معاداة السامية شماعة يستخدمها الغرب لإسكات صوت الحق ؟
10 كانون الثاني 2024
السيد الخامنئي: صمود أهل غزة جعل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عاجزين
السيد الخامنئي: صمود أهل غزة جعل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عاجزين
9 كانون الثاني 2024
قصف بلدتي نبل والزهراء واشتعال جبهة الشمال
قصف بلدتي نبل والزهراء واشتعال جبهة الشمال
9 كانون الثاني 2024
الأمين العام لحزب الله يدحض ادعاءات نتنياهو حول قتلی الصهاينة
الأمين العام لحزب الله يدحض ادعاءات نتنياهو حول قتلی الصهاينة
9 كانون الثاني 2024
وحدة المقاومة وعشائر غزة لا تنكسر
وحدة المقاومة وعشائر غزة لا تنكسر
9 كانون الثاني 2024
الأسرى الصهاينة مشكلة معقدة ‘‘لاسرائيل‘‘.. موجة إقالة نتنياهو تزداد خطورةً
الأسرى الصهاينة مشكلة معقدة ‘‘لاسرائيل‘‘.. موجة إقالة نتنياهو تزداد خطورةً
9 كانون الثاني 2024
الهمجية على طريقة الجنود الإسرائيليين... لماذا يسرق الصهاينة جثامين الشهداء الفلسطينيين؟
الهمجية على طريقة الجنود الإسرائيليين... لماذا يسرق الصهاينة جثامين الشهداء الفلسطينيين؟
9 كانون الثاني 2024
ايران تدين اغتيال القيادي في حزب الله وسام الطويل
ايران تدين اغتيال القيادي في حزب الله وسام الطويل
8 كانون الثاني 2024
کنعانی: داعش خلقتها أجهزة المخابرات الغربية
کنعانی: داعش خلقتها أجهزة المخابرات الغربية
8 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عملية ‘‘أنصار الله‘‘ تلقي بظلالها على الاتفاق الأمني ​​الأمريكي العربي
ماذا يقول الخبراء عن مستقبل قطاع غزة؟
ازدواجية المعايير في المحكمة الجنائية الدولية.. أيُّ عدالةِ تُنتظر ؟
‘‘الكيان الإسرائيلي‘‘ والمعلومات المضللة حول السنوار