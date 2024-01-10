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الأربعاء 10 كانون الثاني 2024 ساعة 11:04

الدفاع الايرانية : العديد من الدول ترغب باقتناء الصناعات الدفاعية الايرانية

الدفاع الايرانية : العديد من الدول ترغب باقتناء الصناعات الدفاعية الايرانية
واضاف العميد قلندري في تصريح لوكالة الأنباء الايرانية ان الصناعات الدفاعية الايرانية تتقدم وفق أحدث التكنولوجيات ووفق العلوم والمعرفة المتوطنة وهناك اقبالا للعديد من الدول على هذه الصناعات وان كثرة الزيارات الدبلوماسية المكوكية التي تشهدها ايران هي دليل واضح على ذلك.

وأوضح العميد قلندري ان الممثلين والمندوبين السياسيين للبعثات الأجنبية المعتمدة في طهران، يشاركون اليوم وبصورة لافتة في النشاطات التي تقيمها وزارة الدفاع الايرانية.

كما اوضح بأن العديد من الدول الاجنبية تقدمت بطلبات للتعاون مع ايران في مجال الجيوماتكس ( هو العلم الذي يهتم بدراسة البيانات العمرانية ونظم المعلومات المكانية والجغرافية) وعلوم الجغرافيا، وهناك اتفاقيات جيدة أبرمت مع دول المنطقة والدول الجارة وباقي الدول في هذا المجال.

واوضح بأن العلوم الجغرافية اليوم قد اصبحت واسعة ومرتبطة بشكل وثيق مع مجالات الفضاء والجيولوجيا، وقطاع المناجم والزراعة .

لن نسمح بتضييع الحقوق الايرانية في الحصص المائية مع دول الجوار

وأشار مساعد الشؤون الدولية لوزارة الدفاع الايرانية الى موضوع حق ايران في الحصص المائية في المياه الحدودية المشتركة مع الدول الاخرى قائلا، ان هذا يعتبر من السياسات الكبرى للبلاد وان وزارة الدفاع تعتبر طرفا يواكب باقي القطاعات والاجهزة المعنية بهذا الشأن في البلاد، وان اداء مختلف القطاعات المعنية كان ناجحا حتى الان، ونطمئن شعبنا بأن وزارة الدفاع وباقي الاجهزة المعنية لن تسمح بتضييع أبسط حق من حقوقهم.
مصدر : وكالات
رقم : 1108181
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