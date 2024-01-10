تحديد هوية الانتحاريين الاثنين اللذين نفذا هجوم كرمان الارهابي

واوضح وزير الداخلية الايراني في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة الايرانية اليوم الاربعاء، ان احد الانتحاريين طاجيكي الجنسية ومن المحتمل جدا ان يكون الانتحاري الثاني طاجيكيا ايضا.



وأشار الوزير وحيدي الى ان بعض العناصر الذين كانوا على علاقة بهذا الهجوم الارهابي قد تم اعتقالهم ايضا، كما ضبطت الاجهزة الامنية معدات أخرى كانت بحوزة الارهابيين.



هذا وكان المدعي العام في محافظة كرمان مهدي بخشي قد اعلن في وقت سابق عن إلقاء القبض على 32 شخصا في قضية جريمة كرمان الإرهابية، قائلا انهم يخضعون الان للتحقيق والإجراءات الأولية.