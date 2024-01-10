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الأربعاء 10 كانون الثاني 2024 ساعة 11:53

القسام: مقاتلونا دمروا 42 آلية عسكرية وقتلوا 22 جنديا ‘‘إسرائيليا‘‘

القسام: مقاتلونا دمروا 42 آلية عسكرية وقتلوا 22 جنديا ‘‘إسرائيليا‘‘
وقال أبو عبيدة في منشور على قناته في "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام خلال الأسبوع الماضي من تدمير 42 آلية عسكرية كليًا أو جزئيا، وأكد مجاهدونا إجهازهم على 22 جنديا صهيونيا من نقطة الصفر إضافة إلى إيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 52 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة وأسلحة القنص".

وأضاف الناطق باسم "كتائب القسام": "تم نسف منزل وتفجير 4 مداخل أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو، وإطلاق صاروخ أرض - جو تجاه مروحية في سماء القطاع، وأسقط مجاهدونا طائرة استطلاع من طراز "هيرمز 900" واستولوا على طائرة "Skylark" وطائرتي درون".

وتابع أبو عبيدة: "ودك مقاتلونا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو "تل أبيب" ومحيطها".

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن استشهاد أكثر من 23 ألف شخص ونحو 60 ألف مصاب. حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 1108192
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