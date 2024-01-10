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الأربعاء 10 كانون الثاني 2024 ساعة 15:23

معهد واشنطن یعلن آخر إحصائية بشأن شعبية حزب الله

معهد واشنطن یعلن آخر إحصائية بشأن شعبية حزب الله
وأظهر استطلاع "معهد واشنطن" أنّ 79% من اللبنانيين يعبّرون عن رأي إيجابي تجاه حماس، فيما ثمة انتشار لتصوّرات الحل العسكري للصراع مع الاحتلال، بدلاً من "الحل السياسي"، أكثر بكثير في لبنان من الدول العربية الأخرى.

وفي المجتمع اللبناني أيضاً إجماع ساحق، نسبته 99%، على وجوب أن تقطع الدول العربية جميع اتصالاتها مع "إسرائيل" فوراً، وذلك احتجاجاً على عدوانها المستمرة على قطاع غزة.

أما في يتعلّق بالموقف من الولايات المتحدة الأميركية، فوجد الاستطلاع أنّ معظم اللبنانيين، وتحديداً ما نسبته 71%، لا يتفّقون مع الفكرة القائلة إنّ واشنطن لا تزال في أفضل وضع للمساعدة في إنهاء العدوان على غزة.

وأشار المعهد أيضاً إلى أنّ هناك "تحوّلاً ملحوظاً في المجتمع اللبناني، بعيداً من الولايات المتحدة، ونحو القوى الأخرى"، إذ إنّ نسبة أولئك الذين يوافقون على أنّ بلادهم "لا تستطيع الاعتماد على الولايات المتحدة هذه الأيام، ولذا يجب التطلّع أكثر إلى روسيا أو الصين كشركاء"، ارتفعت بمقدار 17 نقطة.
رقم : 1108218
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