مسؤول صهيوني يدعو الجيش إلى حرق ما تبقى من غزة!

وبحسب صحيفة "هآرتس" قال عضو "الكنيست" من حزب الليكود نسيم فتوري: نريد من الجيش حرق ما تبقى من غزة!



في سياق منفصل أقرّ جيش الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل ضابطٍ في صفوف قواته المتوغلة في قطاع غزّة، إضافةً إلى إصابة جندي إصابةً خطرة، وذلك في المعارك البرية الدائرة مع المقاومة الفلسطينية وسط القطاع.



وتحت بند "سُمح بالنشر"، أعلن إعلام الاحتلال أنّ الضابط القتيل هو الرقيب في الاحتياط إلكنا ميولاندر، وهو مسعف حربي في مقر قيادة الفرقة "99" في "جيش" الاحتلال. وقد قُتل أمس الثلاثاء وسط قطاع غزّة.



وأوضح إعلان جيش الاحتلال أنّ جندياً في كتيبة الاحتياط "7220" أُصيب إصابةً خطرة، وذلك في المعركة نفسها التي قُتل فيها الضابط وسط قطاع غزّة.



وأمس الثلاثاء، أعلن "جيش" الاحتلال مقتل 11 من ضباطه وجنوده في هجماتٍ متفرقة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة خلال 24 ساعة، في حصيلةٍ ثقيلة ليوم واحد.



وبإعلان مقتل الضابط الإسرائيلي وسط قطاع غزّة، بلغت حصيلة قتلى "جيش" الاحتلال المُعلنة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي 520، بينهم 181 جندياً قُتلوا منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزّة، بحسب وسائل إعلامٍ عبرية.

