الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 10 كانون الثاني 2024 ساعة 15:32

مسؤول صهيوني يدعو الجيش إلى حرق ما تبقى من غزة!

مسؤول صهيوني يدعو الجيش إلى حرق ما تبقى من غزة!
وبحسب صحيفة "هآرتس" قال عضو "الكنيست" من حزب الليكود نسيم فتوري: نريد من الجيش حرق ما تبقى من غزة!

في سياق منفصل أقرّ جيش الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل ضابطٍ في صفوف قواته المتوغلة في قطاع غزّة، إضافةً إلى إصابة جندي إصابةً خطرة، وذلك في المعارك البرية الدائرة مع المقاومة الفلسطينية وسط القطاع.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، أعلن إعلام الاحتلال أنّ الضابط القتيل هو الرقيب في الاحتياط إلكنا ميولاندر، وهو مسعف حربي في مقر قيادة الفرقة "99" في "جيش" الاحتلال. وقد قُتل أمس الثلاثاء وسط قطاع غزّة.

وأوضح إعلان جيش الاحتلال أنّ جندياً في كتيبة الاحتياط "7220" أُصيب إصابةً خطرة، وذلك في المعركة نفسها التي قُتل فيها الضابط وسط قطاع غزّة.

وأمس الثلاثاء، أعلن "جيش" الاحتلال مقتل 11 من ضباطه وجنوده في هجماتٍ متفرقة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة خلال 24 ساعة، في حصيلةٍ ثقيلة ليوم واحد.

وبإعلان مقتل الضابط الإسرائيلي وسط قطاع غزّة، بلغت حصيلة قتلى "جيش" الاحتلال المُعلنة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي 520، بينهم 181 جندياً قُتلوا منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزّة، بحسب وسائل إعلامٍ عبرية.
 
رقم : 1108219
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عملية ‘‘أنصار الله‘‘ تلقي بظلالها على الاتفاق الأمني ​​الأمريكي العربي
عملية ‘‘أنصار الله‘‘ تلقي بظلالها على الاتفاق الأمني ​​الأمريكي العربي
ماذا يقول الخبراء عن مستقبل قطاع غزة؟
ماذا يقول الخبراء عن مستقبل قطاع غزة؟
10 كانون الثاني 2024
ازدواجية المعايير في المحكمة الجنائية الدولية.. أيُّ عدالةِ تُنتظر ؟
ازدواجية المعايير في المحكمة الجنائية الدولية.. أيُّ عدالةِ تُنتظر ؟
10 كانون الثاني 2024
‘‘الكيان الإسرائيلي‘‘ والمعلومات المضللة حول السنوار
‘‘الكيان الإسرائيلي‘‘ والمعلومات المضللة حول السنوار
10 كانون الثاني 2024
هل باتت معاداة السامية شماعة يستخدمها الغرب لإسكات صوت الحق ؟
هل باتت معاداة السامية شماعة يستخدمها الغرب لإسكات صوت الحق ؟
10 كانون الثاني 2024
السيد الخامنئي: صمود أهل غزة جعل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عاجزين
السيد الخامنئي: صمود أهل غزة جعل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عاجزين
9 كانون الثاني 2024
قصف بلدتي نبل والزهراء واشتعال جبهة الشمال
قصف بلدتي نبل والزهراء واشتعال جبهة الشمال
9 كانون الثاني 2024
الأمين العام لحزب الله يدحض ادعاءات نتنياهو حول قتلی الصهاينة
الأمين العام لحزب الله يدحض ادعاءات نتنياهو حول قتلی الصهاينة
9 كانون الثاني 2024
وحدة المقاومة وعشائر غزة لا تنكسر
وحدة المقاومة وعشائر غزة لا تنكسر
9 كانون الثاني 2024
الأسرى الصهاينة مشكلة معقدة ‘‘لاسرائيل‘‘.. موجة إقالة نتنياهو تزداد خطورةً
الأسرى الصهاينة مشكلة معقدة ‘‘لاسرائيل‘‘.. موجة إقالة نتنياهو تزداد خطورةً
9 كانون الثاني 2024
الهمجية على طريقة الجنود الإسرائيليين... لماذا يسرق الصهاينة جثامين الشهداء الفلسطينيين؟
الهمجية على طريقة الجنود الإسرائيليين... لماذا يسرق الصهاينة جثامين الشهداء الفلسطينيين؟
9 كانون الثاني 2024
ايران تدين اغتيال القيادي في حزب الله وسام الطويل
ايران تدين اغتيال القيادي في حزب الله وسام الطويل
8 كانون الثاني 2024
کنعانی: داعش خلقتها أجهزة المخابرات الغربية
کنعانی: داعش خلقتها أجهزة المخابرات الغربية
8 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عملية ‘‘أنصار الله‘‘ تلقي بظلالها على الاتفاق الأمني ​​الأمريكي العربي
ماذا يقول الخبراء عن مستقبل قطاع غزة؟
ازدواجية المعايير في المحكمة الجنائية الدولية.. أيُّ عدالةِ تُنتظر ؟
‘‘الكيان الإسرائيلي‘‘ والمعلومات المضللة حول السنوار