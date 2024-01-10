رئيس برلمان الجزائر: فلسطين هي القضية الأساسية للجزائر حتى تحصل على حقوقها

وقال بوغالي "إن القتل الجماعي في التهجير القسري لأهل غزة عمل إجرامي، وفلسطين هي قضية الجزائر الأساسية حتى ينال أهلها حقوقهم".



وأضاف "لقد أظهرنا موقفنا ضد النظام الصهيوني في جميع خطاباتنا واحتفالاتنا، وباعتبارنا عضوا غير دائم في الأمم المتحدة، فإن الدفاع عن قضية فلسطين يأتي على رأس أولويات بلادنا"، مبيناً "منذ البداية أردنا وضع حد لهذه الجرائم وحاولنا إيصال مساعداتنا إلى سكان غزة عبر معبر رفح".



وتابع "عقدت الجزائر اجتماعا عاما على المستوى البرلماني بحضور وزير خارجية هذا البلد للتضامن مع الأمة الفلسطينية وفي بيان أداننا جرائم النظام، وإن كل الشعب الجزائري يتعاطف مع الشعب الفلسطيني المظلوم".