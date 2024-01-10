نائب كويتي من طهران: ينبغي محاكمة رؤساء النظام الصهيوني كمجرمي حرب في المحاكم الدولية

وقال المهان في كلمة له في الاجتماع الطارئ الخامس للجنة الدائمة الفلسطينية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في التعاون الإسلامي، إنه "بداية، من الضروري أن نعرب عن تعاطفنا وتعازينا لضحايا التفجيرات الإرهابية في كرمان وإدانة هذا العمل الإرهابي".

وأضاف "96 يوما مرت على جرائم الكيان الصهيوني في غزة وهذه الانتهاكات تنفذ بشكل منهجي، وواجبنا كبرلمانات إسلامية هو استخدام كافة الوسائل لإنهاء القتل الجماعي".

وأوضح "ينبغي منع تهجير الشعب الفلسطيني المضطهد من قطاع غزة، ويجب محاكمة قادة النظام الصهيوني كمجرمي حرب في المحاكم الدولية".

وشدد عضو مجلس النواب الكويتي على أنه "من الضروري أن تقوم الحكومات الإسلامية بإنشاء صندوق لتنمية غزة؛ إن قضية فلسطين تأتي على رأس أولويات السياسة الخارجية الكويتية".