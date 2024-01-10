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الأربعاء 10 كانون الثاني 2024 ساعة 16:56

نائب رئيس مجلس الشورى العماني: يجب وقف القمع الصهيوني

نائب رئيس مجلس الشورى العماني: يجب وقف القمع الصهيوني
وقال الجنيبي "الكيان الصهيوني يقوم بالقتل الجماعي والتعذيب لأهل غزة وتدمير المستشفيات وهذه الاعتداءات هي أمام أعين الأمم المتحدة التي لا تفعل شيئا، مما يجعل الدول لا تثق بهذه المنظمة".

وأضاف "لا بد من القيام بشيء في هذا الاتجاه لدعم الشعب الفلسطيني، وعلينا جميعا أن نتحمل مسؤوليتنا، ويجب على البرلمانات والدول الإسلامية اتخاذ خطوات ضد قمع الكيان الصهيوني"، مشدداً على ضرورة بذل جهود مكثفة من قبل الدول الإسلامية لوقف الحرب في فلسطين.

وتابع "إن السلطات والمسؤولين والشعب العماني يقفون دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني ويحاولون مساعدته، وبعد كل صلاة جمعة، يصلي شعب عمان صلاة على الشهداء الفلسطينيين ويتظاهرون ضد الأعمال الإجرامية للنظام الصهيوني".

وختم حديثه إنه "تم إقرار قانون في البرلمان العماني، يعتبر أي تطبيع للعلاقات مع النظام الصهيوني غير قانوني، ولقد تعرضت الجمهورية الإسلامية دائمًا لضغوط دولية، بما في ذلك العقوبات، بسبب هذه الدعم، لذا يجب أن نعرب عن امتناننا".
رقم : 1108236
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