عباس خلال لقائه بلينكن: نرفض مخطط التهجير وفصل قطاع غزة

وحذر عباس خلال لقائه بلينكن في رام الله من خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أو الضفة الغربية، بما فيها القدس، والتي كشفتها التصريحات الصادرة عن وزراء ومسؤولين إسرائيليين، والتي تدعو لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدا الرفض الكامل لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية، وعدم السماح بحدوثه.



وجدد عباس التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من السلطة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله، او اقتطاع أي جزء منه، مشددا على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية فوراً، لأن احتجازها مخالف للاتفاقيات وللقانون الدولي، مشددا على أن قطاع غزة له الأولوية.



وأكد الرئيس ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، بما فيها شرق القدس.



يذكر أنه وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أمس الثلاثاء، إلى تل أبيب، قادماً من السعودية، سبقتها زيارة للإمارات.



والتقى وزير الخارجية الأمريكي بلينكن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ظهر اليوم الأربعاء لمدة ساعة، دون عقد مؤتمر صحفي بنهاية اللقاء.

