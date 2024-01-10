الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 10 كانون الثاني 2024 ساعة 18:48

طهران تكشف سبب تعليق رحلات العمرة للايرانيين الى السعودية

طهران تكشف سبب تعليق رحلات العمرة للايرانيين الى السعودية
وأشار هذا المصدر بأن قضايا تخص الرحلات الجوية وقضايا مالية هي سبب التعليق ولا أسباب سياسية لذلك.

وعلى الرغم من تسديد ديون الخطوط الجوية للجانب السعودي، يقال بأن الجانب السعودي طلب اقامة رحلات جوية ذات اتجاهين، لكن عدم وجود مذكرة تفاهم بهذا الشأن يحول حتى الان دون ايفاد المعتمرين الايرانيين.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني قد قال ايضا يوم الاثنين، بان السبب في تاخير رحلات العمرة فني بحت وليس له اي سبب سياسي.

واضاف : قدمت السلطات المعنية في بلادنا، سواء مسؤولي وزارة الطرق أو مسؤولي منظمة الحج والعمرة، معلومات وافية حول هذا الموضوع وان التاخير الحاصل في ايفاد قوافل الزيارة الى العمرة مسألة تقنية فقط وليس له أي سبب سياسي.

واشار كنعاني الى أن الاتفاق بين الجانبين تم على أساس العمرة، وأضاف: المملكة العربية السعودية تعتبر نفسها ملزمة تماما في هذا الأمر وان المؤسسات ذات الصلة في بلادنا تبذل قصارى جهدها لمعالجة هذه المشكلة ونأمل أن يتم حل هذه العقبة الفنية.
رقم : 1108264
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عملية ‘‘أنصار الله‘‘ تلقي بظلالها على الاتفاق الأمني ​​الأمريكي العربي
عملية ‘‘أنصار الله‘‘ تلقي بظلالها على الاتفاق الأمني ​​الأمريكي العربي
ماذا يقول الخبراء عن مستقبل قطاع غزة؟
ماذا يقول الخبراء عن مستقبل قطاع غزة؟
10 كانون الثاني 2024
ازدواجية المعايير في المحكمة الجنائية الدولية.. أيُّ عدالةِ تُنتظر ؟
ازدواجية المعايير في المحكمة الجنائية الدولية.. أيُّ عدالةِ تُنتظر ؟
10 كانون الثاني 2024
‘‘الكيان الإسرائيلي‘‘ والمعلومات المضللة حول السنوار
‘‘الكيان الإسرائيلي‘‘ والمعلومات المضللة حول السنوار
10 كانون الثاني 2024
هل باتت معاداة السامية شماعة يستخدمها الغرب لإسكات صوت الحق ؟
هل باتت معاداة السامية شماعة يستخدمها الغرب لإسكات صوت الحق ؟
10 كانون الثاني 2024
السيد الخامنئي: صمود أهل غزة جعل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عاجزين
السيد الخامنئي: صمود أهل غزة جعل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عاجزين
9 كانون الثاني 2024
قصف بلدتي نبل والزهراء واشتعال جبهة الشمال
قصف بلدتي نبل والزهراء واشتعال جبهة الشمال
9 كانون الثاني 2024
الأمين العام لحزب الله يدحض ادعاءات نتنياهو حول قتلی الصهاينة
الأمين العام لحزب الله يدحض ادعاءات نتنياهو حول قتلی الصهاينة
9 كانون الثاني 2024
وحدة المقاومة وعشائر غزة لا تنكسر
وحدة المقاومة وعشائر غزة لا تنكسر
9 كانون الثاني 2024
الأسرى الصهاينة مشكلة معقدة ‘‘لاسرائيل‘‘.. موجة إقالة نتنياهو تزداد خطورةً
الأسرى الصهاينة مشكلة معقدة ‘‘لاسرائيل‘‘.. موجة إقالة نتنياهو تزداد خطورةً
9 كانون الثاني 2024
الهمجية على طريقة الجنود الإسرائيليين... لماذا يسرق الصهاينة جثامين الشهداء الفلسطينيين؟
الهمجية على طريقة الجنود الإسرائيليين... لماذا يسرق الصهاينة جثامين الشهداء الفلسطينيين؟
9 كانون الثاني 2024
ايران تدين اغتيال القيادي في حزب الله وسام الطويل
ايران تدين اغتيال القيادي في حزب الله وسام الطويل
8 كانون الثاني 2024
کنعانی: داعش خلقتها أجهزة المخابرات الغربية
کنعانی: داعش خلقتها أجهزة المخابرات الغربية
8 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عملية ‘‘أنصار الله‘‘ تلقي بظلالها على الاتفاق الأمني ​​الأمريكي العربي
ماذا يقول الخبراء عن مستقبل قطاع غزة؟
ازدواجية المعايير في المحكمة الجنائية الدولية.. أيُّ عدالةِ تُنتظر ؟
‘‘الكيان الإسرائيلي‘‘ والمعلومات المضللة حول السنوار