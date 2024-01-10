دعوات لمظاهرة مليونية بواشنطن للمطالبة بوقف العدوان على غزة

ويطالب القائمون على المسيرة وقف التمويل الأميركي غير المشروط للإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ومحاسبة كيان الاحتلال على جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي.



ودعت هذه المؤسسات التي تقارب الـ (240) منظمة، الحكومة الأميركية إلى إنهاء مشاركتها وتواطئها في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الإنسانية، والمطالبة بالمحاسبة الكاملة والسريعة للمسؤولين الأميركيين والإسرائيليين المتورطين في هذه الإبادة الجماعية.



وتسعى هذه المؤسسات الى تأمين وصول أكبر عدد ممكن من المشاركين عبر توفير وسائل النقل من كافة الولايات الأميركية لتسهيل وصولهم الى (ساحة الحرية) يوم السبت المقبل.



وفي ذات السياق، يواصل النشطاء مسيراتهم ومظاهراتهم المنددة باستمرار الحرب والمطالبة بوقفها بشكل فوري، حيث اعتمدوا مؤخراً خطة تعتمد على "إغلاق الشوارع والجسور الحيوية" في الكثير من المدن الأميركية لإثارة قضية الحرب المدمرة في قطاع غزة عبر المجتمعات المحلية للتأثير على ممثليهم في واشنطن.