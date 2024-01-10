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الأربعاء 10 كانون الثاني 2024 ساعة 19:47

أبرز تطورات طوفان الأقصى

أبرز تطورات طوفان الأقصى
من جهتها، أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، اليوم الأربعاء، أنّ مجاهديها استهدفوا دبابة "ميركافا" إسرائيلية بقذيفة الـ"RPG" شمالي مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأكّدت أيضاً أنّ مجاهديها قصفوا التحشدات العسكرية الإسرائيلية بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 محيط منطقة المحطة في خان يونس.

كما قصفوا بوابل من قذائف الهاون تمركزاً لجنود الاحتلال وآلياته  في محور التقدم جنوبي حي الزيتون بمدينة غزة.

بدوره، أوجز القائد أبو خالد، المتحدث باسم "قوات الشهيد عمر القاسم"، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بلاغ عسكري، الأعمال البطولية التي قام بها مقاتلوهم.

وأكد أنهم أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال، في معارك ضارية على محاور وسط قطاع غزة وجنوبه، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأشار أبو خالد إلى أنّ المقاتلين خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال شمالي شرق دير البلح، واستخدموا  الأسلحة الثقيلة والقذائف ضد الأفراد، "وأقعوا في صفوف العدو قتلى وجرحى، وعادوا إلى مواقعهم سالمين".

كما قامت المدفعية التابعة لقوات الشهيد عمر القاسم، باستهداف تجمع لآليات الاحتلال المتوغلة، في جنوب شرق المغازي، بالهاونات من العيار الثقيل، وحققت إصابات مباشرة، وفق البلاغ العسكري.

وعند محور وسط خان يونس، خاض المقاتلون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال، وفجروا في إحدى دورياته عبوة شديدة الانفجار، وأوقعوا في صفوفهم قتلى وجرحى.

كما تصدّوا خلال اشتباكات عنيفة للاحتلال بالأسلحة الرشاشة والقذائف، على محاور غزة الوسطى، وكذلك على محاور خان يونس.

وختم البلاغ العسكري لقوات الشهيد عمر القاسم، بأنه وفقاً لمجموعات الرصد في المعارك التي خاضها المقاتلون، فقد أوقعوا في صفوف الاحتلال، ما لا يقل عن 5 قتلى، وعدداً غير محدد من الجرحى، وفق الإعلام العسكري. 

وكانت كتائب عز الدين القسام قد نشرت مشـاهد لطائرة "درون" إسرائيلية، تمّ الاستيـلاء عليها أثنـاء مهمة استخبارتية في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأمس الثلاثاء، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، في رسالة مفصلة، في اليوم الـ95 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنّ مجاهدي الحركة تمكنوا، خلال الأسبوع الماضي، من تدمير 42 آلية عسكرية، كلياً أو جزئياً.

كما أكّد نسف منزل وتفجير 4 مداخل أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو الإسرائيلي، وإطلاق صاروخ أرض - جو في اتجاه مروحية في سماء قطاع غزة.

وقبل إعلان أبي عبيدة عن إنجازات مقاومي القسام، قال الناطق العسكري، باسم سرايا القدس، أبو حمزة، في كلمة له، بالصوت والصورة: "من يُرِد أن ينزع سلاحنا فسننزع روحه".

وأضاف أنه "في إطار إصرار المقاومة الفلسطينية وما تحققه، لن يكون أمام رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلا التسليم بما يقضي به الميدان في نهاية المطاف"، محذّراً المستوطنين من أنّ نتنياهو "يبيعكم الوهم والسراب".

وأقر "جيش" الاحتلال، أمس الثلاثاء، بأنّ حصيلة الجنود المصابين في المعارك البرية في قطاع غزة  وصلت إلى 27 جندياً مصاباً في الساعات الـ 24 الماضية.  كما اعترف "الجيش" بأن  9 ضباط وجنود قُتلوا في المواجهات مع المقاومة الفلسطينية، وتحديداً في وسط القطاع وجنوبيّه. 

ووفق هذا الاعتراف، ترتفع حصيلة الجنود الإسرائيليين القتلى، منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 514 قتيلاً، بينهم 180 جندياً قُتلوا منذ بداية التوغل البري  للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة، بحسب ما أفاد به الإعلام الإسرائيلي. 

ووسط الخسائر الفادحة التي تلقاها "جيش" الاحتلال في صفوفه في المعارك البرية في غزة، أكمل "الجيش"  سحب الآلاف من قواته في قطاع غزة، في إطار انسحاب كبير للقوات الإسرائيلية من شمالي قطاع غزة، "بأمر من المستوى السياسي والطوارئ"، وفق ما أفاد به الإعلام الإسرائيلي. 

وفشلت "إسرائيل" حتى الآن، في تحقيق الأهداف المُعلَنة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، وهي "تدمير حماس" وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وفي سياق متصل أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" إنها استهدفت موقع المرج "الإسرائيلي" في جنوب البلاد بالأسلحة المناسبة، مؤكدة تحقيقها إصابة الموقع بشكل مباشر.

وقالت المقاومة اللبنانية في بيان لها: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:55 من بعد ظهر يوم الأربعاء 10-1-2024 موقع ‏المرج‎ ‎بالأسلحة المناسبة، ‏وأُصيب إصابة مباشرة. ‌‏ ‏ ‏ ‏

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الطائرات المعادية شنّت غارات على أحراج اللبونة، شرق الناقورة، ، وعلى بلدتي بيت ليف وحانين، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال منطقة جبل بلاط في خراج مروحين ، والاطراف الشرقية لبلدة ام التوت في القطاع الغربي، و تلة حمامص بسردا، وباب ثنية قرب منطقة الشاليهات في الخيام، إضافة إلى أطراف بلدتي كفركلا وديرميماس ومنطقة العويضة بين بلدتي كفركلا وعديسة.

وبدورها اعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف مجاهديها لقاعدة أميركية في حقل كونيكو بالعمق السوري برشقة صاروخية.

وأصدرت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم بياناً جاء فيه: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال في حقل كونيكو بالعمق السوري برشقة صاروخية ".

وتتعرض القواعد الأمريكية المتمركزة في سوريا والعراق لهجمات بالصواريخ والطيران المسير بشكل شبه يومي، بسبب الدور الأمريكي الكبير في دعم الحرب الإسرائيلية الفتاكة على قطاع غزة.
رقم : 1108269
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