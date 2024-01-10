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الأربعاء 10 كانون الثاني 2024 ساعة 20:09

إيران ترحب بإجراءات جنوب أفريقيا ضد الصهاينة

إيران ترحب بإجراءات جنوب أفريقيا ضد الصهاينة
وجاء في بيان وزارة الخارجية الايرانية الذي صدر اليوم الأربعاء بشأن دعم الإجراء الذي اتخذته حكومة جنوب إفريقيا برفعها دعوى ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية: مضى أكثر من ثلاثة أشهر متتالية على الهجمات العسكرية الشاملة والوحشية للكيان الصهيوني الغاصب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكذلك سكان الضفة الغربية، حيث ان هذا الكيان وفي ظل الدعم الشامل وغير المحدود وغير المشروط الذي يتلقاه من بعض الحكومات، ارتكب ضد الشعب الفلسطيني المظلوم كافة أنواع الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ، وما زالت هذه الجرائم مستمرة.

واضاف البيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين مرة أخرى وبشدة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الفصل العنصري الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وتدعم نهج المقاومة كعمل تحرري وحق مشروع ومعترف به وفق القانون الدولي، للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.

وجاء في جانب آخر من هذا البيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تؤكد من جديد على ضرورة التحرك الفوري والحاسم من قبل المحافل والمنظمات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لخلق ردع فعال ووقف كامل للهجمات العسكرية للكيان الصهيوني ضد غزة، وتأكيدًا على وجهة نظرها المبدئية ونهجها تجاه الكيان الصهيوني باعتباره كيانا مزيفًا وغير شرعي، تعلن دعمها لإجراءات حكومة جنوب إفريقيا ضد هذا الكيان أمام محكمة العدل الدولية استنادا لاتفاقية العام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأكدت وزارة الخارجية الايرانية في هذا البيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر خطوة حكومة جنوب أفريقيا عملاً مسؤولاً وشجاعاً ومشرفاً يستند إلى القانون الدولي دفاعاً عن الشعب الفلسطيني ، وتدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الحاسم من أجل تحديد المسؤولية الدولية والمسؤولية الجنائية لمرتكبي هذه الجرائم.
رقم : 1108270
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