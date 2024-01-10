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الأربعاء 10 كانون الثاني 2024 ساعة 21:43

قمة 'الأردن مصر فلسطين' ترفض أية محاولة لتهجير سكان غزة

قمة
وبحسب بيان للرئاسة المصرية، توافق الزعماء خلال القمة على الرفض القاطع لأية مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

كما تم تأكيد الرفض التام لأية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان الملك الأردني قد عقد لقاءين منفصلين مع الرئيس المصري ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قبيل انعقاد القمة الثلاثية، في إطار بحث الجهود المستهدفة للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.
رقم : 1108287
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