هذا ما قاله رئيس وزراء العراق حول إخراج قوات التحالف من بلده

وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع (رويترز) : إن "العراق يسعى لإخراج قوات التحالف بشكل سريع ومنظم كي لا تبقى في العراق لمدة طويلة وتستمر الهجمات"، مبيناً أن "ذلك يتم عبر الاتفاق على إطار زمني لإخراجها".



وأضاف أن "هناك حاجة لإعادة تنظيم العلاقة، حتى لا تكون هدفاً أو مبرراً لأي طرف سواء كان داخلياً أو خارجياً للعبث بالاستقرار في العراق والمنطقة".



وبشأن الحرب على غزة، أكد رئيس الوزراء على "ضرورة إنهاء هذه الحرب التي من شأنها أن توقف خطر التصعيد الإقليمي"، موضحاً أن "إنهاء حرب غزة هو الحل الوحيد".



وحذر من "توسع ساحة الصراع في منطقة حساسة بالنسبة للعالم برمته والتي تمتلك معظم إمدادات الطاقة".