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الأربعاء 10 كانون الثاني 2024 ساعة 22:16

حمدان: الاحتلال لم يترك جريمة إلا وارتكبها في غزة

حمدان: الاحتلال لم يترك جريمة إلا وارتكبها في غزة
وأشار حمدان إلى أن "الاحتلال غادر مناطق في شمال غزة ومدينة غزة بسبب بأس شعبنا وبسالة مقاومتنا، وأن الوضع الكارثي في غزة ينذر بارتفاع الشهداء والجرحى والنازحين".

وأكد أن "الاحتلال لم يحقق أياً من أهدافه خلال 3 أشهر من عدوانه، وأن الإدارة الأمريكية لا تزال تنظر إلى الأمور في غزة بعين (إسرائيلية)، وأن المحتل يواصل كذبة استخدام المقاومة للمدنيين للتنصل من جريمة استهداف النساء والأطفال والشيوخ".

ونوّه إلى أن "تسويق الاحتلال الانتقال للمرحلة الثالثة للحرب دعاية كاذبة ومكشوفة"، داعيا محكمة "العدل الدولية" إلى "عدم الرضوخ للضغوط التي تسعى لها الإدارة الأمريكية".
رقم : 1108299
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