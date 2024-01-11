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الخميس 11 كانون الثاني 2024 ساعة 09:21

استشهاد صحافيين بقصف إسرائيلي في غزة

استشهاد صحافيين بقصف إسرائيلي في غزة
ويعمل الزميل الصحافي متطوعاً ضمن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، إذ أعلن الهلال الأحمراستشهاده مع 3 من طواقمه في القصف الإسرائيلي الذي استهدف سيارة إسعاف تابعة للهيئة الطبية.

وقبل ساعاتٍ من استهداف الاحتلال الصحافي أبو خمّاش، ارتقى الزميل الصحافي الفلسطيني أحمد بدير الذي يعمل في بوابة الهدف الإعلامية، وذلك في قصفٍ إسرائيلي على محيط بوابة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزّة، وأصيب عدّة أشخاص.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة باستشهاد الصحافيين بدير وأبو خمّاش نتيجة الغارات الإسرائيلية والعدوان المتواصل.

ونعى عدد من الإعلاميين الفلسطينيين والجهات الصحافية زملاءهم الشهداء، مؤكّدين أنّ الاحتلال يمعن في استهداف الطواقم الصحافية، في عدوانٍ غاشم يؤكّد إصراره على طمس الحقيقة ومنع إيصال الصورة التي تكشف جرائمه.

وباستشهاد الصحافيين، يرتفع عدد الشهداء الصحافيين في قطاع غزّة إلى 113 شهيداً ارتقوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، والذي دخل يومه الـ97 على التوالي.

ويواجه الصحافيون في قطاع غزّة  مخاطر كبيرة في أثناء محاولتهم تغطية العدوان المستمر، بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية، وانقطاع الاتصالات، ونقص الإمدادات، وانقطاع التيار الكهربائي على نطاقٍ واسع.

وفي سياقٍ متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزّة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 23 ألفاً و357 شهيداً مسجلاً لدى المستشفيات، إضافةً إلى 59 ألفاً و410 مصابين.

وقالت الوزارة إنّ الاحتلال ارتكب 14 مجزرة في قطاع غزّة خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 147 شهيداً و243 جريحاً.
رقم : 1108368
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