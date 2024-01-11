الخارجية الايرانية : الصهاينة مارسوا على الشعب الفلسطيني انواع الجرائم المحددة في الاتفاقيات الدولية

واضاف البيان : لقد مرّت اكثر من 3 شهور متتالية على الهجمات العسكرية الشاملة والوحشية التي ينفذها الكيان الصهيوني الغاصب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وايضا سكان الضفة الغربية.



واضافت : ان هذا الكيان الغاصب وفي ظل الدعم الشامل الذي يتلقاه من بعض الدول، ارتكب في حق الشعب الفلسطيني كافة انواع الجرائم المحددة ضمن الاتفاقيات الدولية، وهو ماض في ممارسة هذه الجرائم.



وتابع : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، تدين من جديد وبشدة، جرائم الحرب والابادة الجماعية التي يمارسها كيان الفصل العنصري الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وتؤكد دعمها لخيار المقاومة باعتباره السبيل الى التحرير وحقا مشروعا ومعتمدا وفق القانون الدولي للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.



واكد بيان الخارجية ايضا : ان جمهورية ايران الاسلامية، اذ تجدد التاكيد على الضرورة الملحة والعالجة التي تثقل عاتق المحافل والمنظمات الدولية بما في ذلك مجلس الامن التابع للامم المتحدة، في اتخاذ الردع المؤثر بوقف كامل للهجمات العسكرية من جانب الكيان الصهيوني على غزة، وانطلاقا من موقفها الثابت قبال الكيان الصهيوني باعتباره كيانا مزيفا وغير شرعي، تعلن عن دعمها لمبادرة حكومة جنوب افريقيا ضد هذا الكيان لدى محكمة العدل الدولية، والمبنية على بنود اتفاقية الوقاية والمعاقبة على جرائم الابادة الجماعية المقررة في 1948م.



واكملت الخارجية الايرانية : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، تعتبر اجراء دولة جنوب افريقيا بانه اجراء مسؤول وشجاع ومشرف، وياتي في اطار القانون الدولي من اجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني، كما تطالب المجتمع الدولي بان يدعم هذه المبادرة بامتياز، لتحديد المسؤولية الدولية والعقابية المترتبة على افعال المدانين بارتكاب تلك الجرائم.