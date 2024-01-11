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الخميس 11 كانون الثاني 2024 ساعة 13:27

تفاصيل جديدة.. كيف نفّذ الانتحاريان تفجيري كرمان في إيران؟

تفاصيل جديدة.. كيف نفّذ الانتحاريان تفجيري كرمان في إيران؟
ووقع انفجاران بفارق زمني 10 دقائق، في طريق يشهد فعاليات إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال قائد “فيلق القدس” السابق الشهيد قاسم سليماني، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وفق إعلام إيراني.
سيناريو تنفيذ تفجيري كرمان
ووفق التقرير، فإن المخطط للعملية هو شخص من طاجكستان وملقّب بـ”عبد الله الطاجيكي”، ودخل البلاد بطريقة غير شرعية عن طريق مهربين رفقة امرأة وطفل، في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عبر الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد.
وعقب دخول إيران، انتقل المتهم إلى محافظة كرمان واستقر في منزل مستأجر في ضواحي المدينة، حيث أشارت الوكالة إلى أن “هذا الشخص متخصص في إنتاج المتفجرات محلية الصنع”.
كما لفت التقرير إلى أن عبد الله الطاجيكي غادر إيران قبل يومين من تنفيذ العملية، بعد أن صنع المتفجرات اللازمة.
وعن الانتحاري الذي نفذ التفجير الأول، أوضح التقرير أنه من طاجكستان أيضًا ويدعى “أمان الله بازيروف”، وهو مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية.
وقال التقرير: “توجه هذا الانتحاري إلى مدينة فان في تركيا، وبعدها توجه إلى أفغانستان للتدريب بمساعدة مهربين، قبل أن يدخل إيران وينضم إلى عبد الله الطاجيكي”.
وفيما يخص الانتحاري الثاني، أوضحت الوكالة أن السلطات مستمرة في جمع الأدلة لمعرفة التفاصيل الكاملة عنه.
ويوم الحادث، وفق الوكالة، توجه الانتحاريان إلى مكان العملية، “وكان الهدف في الأساس مكان دفن قاسم سليماني، لكن بسبب الإجراءات الأمنية، قرر الشخصان تنفيذ التفجيرين على مسافة 700 متر من المكان المذكور”.
كما ذكرت وكالة تسنيم أنه تم اعتقال 35 شخصًا على صلة بالهجمات، عقب توسع وزارة المخابرات في التحقيقات.
وكان المدعي العام في كرمان قد أعلن الأحد الماضي أن 32 شخصاً اعتقلوا على خلفية هجوم كرمان.
وأعلن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية جعفر ميعاد فر يوم السبت أن حصيلة قتلى الهجوم ارتفعت إلى 91 قتيلًا، في حين بلغ إجمالي عدد الضحايا شاملًا المصابين 368 شخصاً.
كما تبنى تنظيم داعش عبر وكالة “أعماق” التفجيرين قائلاً إن اثنين من عناصره “فجّرا حزاميهما الناسفين وسط تجمع كبير للرافضة المشركين قرب قبر زعيمهم قاسم سليماني بمدينة كرمان جنوب إيران” حسبما جاء في البيان.
رقم : 1108419
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