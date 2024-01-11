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الخميس 11 كانون الثاني 2024 ساعة 15:17

كنعاني: الكيان الصهيوني اليوم اعجز من اي وقت مضى

كنعاني: الكيان الصهيوني اليوم اعجز من اي وقت مضى
واضاف كنعاني وهو يتحدث امام "المؤتمر الدولي الاعلامي؛ الوحدة الاعلامية لمواجهة الارهاب" المقام في طهران ان عملية طوفان الاقصى كانت بمنزلة صفعة قوية وحاسمة الهية وجهت للكيان الصهيوني وتجسيد لارادة الله في تحقيق مشيئته في إذلال المستكبرين.

وتابع: اليوم حيث يمر اكثر من ثلاثة اشهر على بدء العدوان الصهيوني على اهالي غزة، تتراكم هزائم الكيان الصهيوني وهو يدق بيده اسافين نعشه. ان الكيان الصهيوني هو اليوم بلا شك، أكثر عجزا وهوانا وخيبة من أي وقت اخر لكن الشعب الفلسطيني، بات اقوى واكثر صلابة وعزيمة.

واستطرد المتحدث باسم الخارجية الايرانية يقول ان البعض يرى ان امريكا هي جزء من الحرب الاسرائيلية على غزة، بيد أن الحقيقة هي ان النظام الامريكي هو مجمل هذه الحرب من بدايتها الى نهايتها. ان الكيان الصهيوني قد انهار فعليا بعد 7 اكتوبر، بل امريكا هي التي تدير هذا الكيان المنهار، وتحاول عبثا ترميم هويته هذا الكيان النحس والمندحر والمنهار.

واضاف ان امريكا هي التي هرعت بجميع طاقاتها السياسية والاعلامية والحقوقية والعسكرية لنجدة الكيان الصهيوني لتحول دون انهياره الفعلي. ان النظام الامريكي قد صرف ما تبقى من اعتباره امام الراي العام العالمي من اجل الكيان الصهيوني بعد عملية طوفان الاقصى ويعد اليوم المنهزم في هذه الحرب.
رقم : 1108434
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