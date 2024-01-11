حماس تدعو لمحاسبة قادة الاحتلال المنادين بالتطهير العرقي ضد الفلسطينيين

وقالت الحركة في بيان لها اليوم الخميس: “يستمر قادة الاحتلال النازي في إطلاق تصريحاتهم العنصرية والمنادية بالتطهير العرقي تجاه شعبنا الفلسطيني دون اكتراث بمجتمع دولي أو محاسبة قضائية”.



وأشارت “حماس” إلى أن آخر هذه التصريحات، ما صدر عمن يسمى وزير الاتصالات الصهيوني “شلومو كارهي”، والذي أكد على الاستمرار في إكراه الفلسطينيين على التهجير من أرضهم في غزة عبر استمرار عدوانهم الهمجي.



ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الوقوف عند مسؤولياتهم في إدانة هذه التصريحات العدوانية التحريضية، ومحاسبتهم عليها وعلى جرائمهم المتواصلة وفي مقدمتها الإبادة الجماعية.



كما دعت محكمة العدل الدولية إلى أخذ هذه التصريحات على محمل الجد باعتبارها الأساس في التحريض على جريمة الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا.