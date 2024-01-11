الصفحة الرئيسية
0
الخميس 11 كانون الثاني 2024 ساعة 16:25

حماس تدعو لمحاسبة قادة الاحتلال المنادين بالتطهير العرقي ضد الفلسطينيين

حماس تدعو لمحاسبة قادة الاحتلال المنادين بالتطهير العرقي ضد الفلسطينيين
وقالت الحركة في بيان لها اليوم الخميس: “يستمر قادة الاحتلال النازي في إطلاق تصريحاتهم العنصرية والمنادية بالتطهير العرقي تجاه شعبنا الفلسطيني دون اكتراث بمجتمع دولي أو محاسبة قضائية”.

وأشارت “حماس” إلى أن آخر هذه التصريحات، ما صدر عمن يسمى وزير الاتصالات الصهيوني “شلومو كارهي”، والذي أكد على الاستمرار في إكراه الفلسطينيين على التهجير من أرضهم في غزة عبر استمرار عدوانهم الهمجي.

ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الوقوف عند مسؤولياتهم في إدانة هذه التصريحات العدوانية التحريضية، ومحاسبتهم عليها وعلى جرائمهم المتواصلة وفي مقدمتها الإبادة الجماعية.

كما دعت محكمة العدل الدولية إلى أخذ هذه التصريحات على محمل الجد باعتبارها الأساس في التحريض على جريمة الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا.
رقم : 1108448
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تفاصيل جديدة.. كيف نفّذ الانتحاريان تفجيري كرمان في إيران؟
تفاصيل جديدة.. كيف نفّذ الانتحاريان تفجيري كرمان في إيران؟
ملاكمة الظل مع واشنطن تخرج إلى الضوء.. القرار اليمني لا يحكمه سقف سياسي أو عسكري
ملاكمة الظل مع واشنطن تخرج إلى الضوء.. القرار اليمني لا يحكمه سقف سياسي أو عسكري
11 كانون الثاني 2024
الخارجية الايرانية : الصهاينة مارسوا على الشعب الفلسطيني انواع الجرائم المحددة في الاتفاقيات الدولية
الخارجية الايرانية : الصهاينة مارسوا على الشعب الفلسطيني انواع الجرائم المحددة في الاتفاقيات الدولية
11 كانون الثاني 2024
مجلس الأمن يعتمد قراراً بشأن اليمن.. روسيا والصين والجزائر والموزامبيق تمتنع عن التصويت
مجلس الأمن يعتمد قراراً بشأن اليمن.. روسيا والصين والجزائر والموزامبيق تمتنع عن التصويت
11 كانون الثاني 2024
استشهاد صحافيين بقصف إسرائيلي في غزة
استشهاد صحافيين بقصف إسرائيلي في غزة
11 كانون الثاني 2024
بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، كيان الاحتلال يواجه جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية.. ماذا نعرف عن القضية؟
بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، كيان الاحتلال يواجه جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية.. ماذا نعرف عن القضية؟
11 كانون الثاني 2024
جرائم كيان الاحتلال لن تنسى.. حتى بعد اختفائه من على وجه الأرض
جرائم كيان الاحتلال لن تنسى.. حتى بعد اختفائه من على وجه الأرض
10 كانون الثاني 2024
عملية ‘‘أنصار الله‘‘ تلقي بظلالها على الاتفاق الأمني ​​الأمريكي العربي
عملية ‘‘أنصار الله‘‘ تلقي بظلالها على الاتفاق الأمني ​​الأمريكي العربي
10 كانون الثاني 2024
ماذا يقول الخبراء عن مستقبل قطاع غزة؟
ماذا يقول الخبراء عن مستقبل قطاع غزة؟
10 كانون الثاني 2024
ازدواجية المعايير في المحكمة الجنائية الدولية.. أيُّ عدالةِ تُنتظر ؟
ازدواجية المعايير في المحكمة الجنائية الدولية.. أيُّ عدالةِ تُنتظر ؟
10 كانون الثاني 2024
‘‘الكيان الإسرائيلي‘‘ والمعلومات المضللة حول السنوار
‘‘الكيان الإسرائيلي‘‘ والمعلومات المضللة حول السنوار
10 كانون الثاني 2024
هل باتت معاداة السامية شماعة يستخدمها الغرب لإسكات صوت الحق ؟
هل باتت معاداة السامية شماعة يستخدمها الغرب لإسكات صوت الحق ؟
10 كانون الثاني 2024
السيد الخامنئي: صمود أهل غزة جعل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عاجزين
السيد الخامنئي: صمود أهل غزة جعل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عاجزين
9 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عملية ‘‘أنصار الله‘‘ تلقي بظلالها على الاتفاق الأمني ​​الأمريكي العربي
ماذا يقول الخبراء عن مستقبل قطاع غزة؟
ازدواجية المعايير في المحكمة الجنائية الدولية.. أيُّ عدالةِ تُنتظر ؟
‘‘الكيان الإسرائيلي‘‘ والمعلومات المضللة حول السنوار