ممثل جنوب إفريقيا: المجتمع الدولي فشل خلال مدة طويلة بالحفاظ على حق الشعب الفلسطيني

وأضاف دو بليسيس، أن "إسرائيل ظلت على مدار ما يقرب من ثلاثة أرباع قرن، تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، موضحًا أنه منذ قيام الاحتلال الإسرائيلي باحتلال الأراضي الفلسطينية وهي تقوم بأعمال عنف وإبادة بحق الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة".



وأوضحت ممثل جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية، أن الدعوة المقدمة من قبل جنوب إفريقيا، جاءت من أجل العمل على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في غزة، موضحًا أن" إسرائيل تقوم بعمليات تهجير وتدمير بحق المدنيين في غزة".



وأوضح الممثل القانوني ماكس دو بليسيس، أن "العالم لم يشهد من قبل عمليات عسكرية مثل التي نشهدها في قطاع غزة، موضحًا أنها عمليات غير مسبوقة من حيث الشدة والسرعة".



وأضاف ماكس دو بليسيس، أن "الأدلة التي قدمتها جنوب إفريقيا خلال طلبها من أجل إجراءات محاكمة الشعب الفلسطيني، هي أدلة حصلت عليها من قبل الأمم المتحدة والعديد من المنظمات العالمية والإقليمية"، موضحًا أن تلك الأدلة المقدمة من قبل بلاده جاءت مدعومة من قبل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي أعلنا عن دعمها لجنوب إفريقيا.



وأكد ماكس دو بليسيس، أن "إسرائيل وقاداتها يمتلكون منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر، نية القيام بأعمال إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني"، موضحًا أن "جنوب إفريقيا شددت على أن سعي قوات الاحتلال الإسرائيلي لتدمير فصائل المقاومة الفلسطينية، لا يبرر ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات إبادة جماعية بحق سكان غزة".



يذكر أن رئيس فريق المحامين الدوليين لدى جنوب إفريقيا، أكد أن "أفعال إسرائيل في غزة تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية"، مضيفا أن "قطاع غزة في الوقت الحالي، ومنذ السابع من أكتوبر تحول إلى سجن مغلق يُرتَكب بداخله جرائم إبادة جماعية، موضحًا أن الأفعال التي تنفذها إسرائيل في الوقت الحالي تنتهك اتفاقية منع الإبادة".



وانطلقت صباح الخميس، أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.



وتنظر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الخميس، في الدعوى التي قدمتها دولة جنوب إفريقيا، ضد الكيان الصهيوني والتي تتهمه بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وقدمت جنوب إفريقيا في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي دعوى ضد كيان الاحتلال القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطه في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وتستمع المحكمة بهيئتها المكونة من 15 قاضيا، اليوم، لدولة جنوب إفريقيا وفريقها القانوني على مدار ساعتين، وتُرفع الجلسة للتداول، ويوم غد الجمعة ستستمع لكيان الاحتلال ثم تُرفع الجلسة للنظر في الإجراءات والتدابير العاجلة.



وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني تنفيذ محرقة غزة، لليوم الـ 97 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

