الصفحة الرئيسية
0
الخميس 11 كانون الثاني 2024 ساعة 18:00

قائد الثورة الإسلامية يعزي علماء باكستان بوفاة الشيخ محسن علي نجفي

قائد الثورة الإسلامية يعزي علماء باكستان بوفاة الشيخ محسن علي نجفي
وكتب قائد الثورة في رسالة التعزية: تلقينا بأسى وأسف نبأ رحيل العالم الكريم والخدوم المغفور له حجة الإسلام والمسلمين الحاج الشيخ محسن علي نجفي طاب ثراه.

وأضاف سماحته: إني أقدم التعازي والمواساة بفقدان هذا العالم الجليل إلى علماء الدين والحوزات العلمية في باكستان وكذلك أسرة ومحبي المغفور له خاصة شيعة " بَلتِستان" المحترمين وأسال الباري عز و جل أن يتغمد هذا العالم الورع بمغفرته الواسعة وأن يهبه الدرجات الرفيعة، والصبر والسلوان لذويه المحترمين.

يذكر أن آيه الله محسن علي نجفي كان من علماء الدين والمفسرين البارزين الشيعة في باكستان، تلقى دروسه في النجف الأشرف على يد أساتذة بمن فيهم المرحوم آية الله الخوئي والشهيد آية الله محمد باقر الصدر، وقد أسس المغفور له حوزتي "جامعة أهل البيت" و "جامعة الكوثر" العلميتين وكان رئيس المجلس الأعلى لرابطة أهل البيت عليهم السلام في باكستان ومؤسس نظام "أسوة" التعليمي وعدة جامعات خاصة في باكستان.
رقم : 1108464
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
واشنطن تؤكد احتجاز إيران لناقلة نفط أمريكية
واشنطن تؤكد احتجاز إيران لناقلة نفط أمريكية
تفاصيل جديدة.. كيف نفّذ الانتحاريان تفجيري كرمان في إيران؟
تفاصيل جديدة.. كيف نفّذ الانتحاريان تفجيري كرمان في إيران؟
11 كانون الثاني 2024
ملاكمة الظل مع واشنطن تخرج إلى الضوء.. القرار اليمني لا يحكمه سقف سياسي أو عسكري
ملاكمة الظل مع واشنطن تخرج إلى الضوء.. القرار اليمني لا يحكمه سقف سياسي أو عسكري
11 كانون الثاني 2024
الخارجية الايرانية : الصهاينة مارسوا على الشعب الفلسطيني انواع الجرائم المحددة في الاتفاقيات الدولية
الخارجية الايرانية : الصهاينة مارسوا على الشعب الفلسطيني انواع الجرائم المحددة في الاتفاقيات الدولية
11 كانون الثاني 2024
مجلس الأمن يعتمد قراراً بشأن اليمن.. روسيا والصين والجزائر والموزامبيق تمتنع عن التصويت
مجلس الأمن يعتمد قراراً بشأن اليمن.. روسيا والصين والجزائر والموزامبيق تمتنع عن التصويت
11 كانون الثاني 2024
استشهاد صحافيين بقصف إسرائيلي في غزة
استشهاد صحافيين بقصف إسرائيلي في غزة
11 كانون الثاني 2024
بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، كيان الاحتلال يواجه جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية.. ماذا نعرف عن القضية؟
بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، كيان الاحتلال يواجه جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية.. ماذا نعرف عن القضية؟
11 كانون الثاني 2024
جرائم كيان الاحتلال لن تنسى.. حتى بعد اختفائه من على وجه الأرض
جرائم كيان الاحتلال لن تنسى.. حتى بعد اختفائه من على وجه الأرض
10 كانون الثاني 2024
عملية ‘‘أنصار الله‘‘ تلقي بظلالها على الاتفاق الأمني ​​الأمريكي العربي
عملية ‘‘أنصار الله‘‘ تلقي بظلالها على الاتفاق الأمني ​​الأمريكي العربي
10 كانون الثاني 2024
ماذا يقول الخبراء عن مستقبل قطاع غزة؟
ماذا يقول الخبراء عن مستقبل قطاع غزة؟
10 كانون الثاني 2024
ازدواجية المعايير في المحكمة الجنائية الدولية.. أيُّ عدالةِ تُنتظر ؟
ازدواجية المعايير في المحكمة الجنائية الدولية.. أيُّ عدالةِ تُنتظر ؟
10 كانون الثاني 2024
‘‘الكيان الإسرائيلي‘‘ والمعلومات المضللة حول السنوار
‘‘الكيان الإسرائيلي‘‘ والمعلومات المضللة حول السنوار
10 كانون الثاني 2024
هل باتت معاداة السامية شماعة يستخدمها الغرب لإسكات صوت الحق ؟
هل باتت معاداة السامية شماعة يستخدمها الغرب لإسكات صوت الحق ؟
10 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عملية ‘‘أنصار الله‘‘ تلقي بظلالها على الاتفاق الأمني ​​الأمريكي العربي
ماذا يقول الخبراء عن مستقبل قطاع غزة؟
ازدواجية المعايير في المحكمة الجنائية الدولية.. أيُّ عدالةِ تُنتظر ؟
‘‘الكيان الإسرائيلي‘‘ والمعلومات المضللة حول السنوار