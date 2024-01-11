بعثة إيران في جنيف تعلن دعمها لإجراء جنوب أفريقيا القانوني ضد الاحتلال

وكتبت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف على شبكة التواصل الاجتماعي X عقب بيان الخارجية الايرانية الداعم لتحرك جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني: إن جمهورية إيران الإسلامية تتابع وترحب بمبادرة جنوب أفريقيا في رفع دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية ضد جرائم كيان الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين بموجب المعاهدة المتعلقة بالابادة الجماعية. على المجتمع الدولي أن يدعم جهود جنوب أفريقيا الرامية إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.



وأعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب أفريقيا قدمت شكوى ضد الكيان الصهيوني لانتهاكه معاهدة الإبادة الجماعية، وقالت: إن شكوى جنوب أفريقيا تستند إلى حقيقة أن "اسرائيل" نفذت إجراءات تهدف إلى التطهير العرقي في غزة.



وبعد عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 اكتوبر، شن الكيان الصهيوني هجمات وحشية على قطاع غزة أسفرت لغاية الان عن استشهاد أكثر من 23 ألفاً وإصابة نحو 60 ألفا غالبيتهم من النساء والأطفال.