حامد كرزي يدعو إلى توسيع وتعزيز العلاقات بين كابول وطهران

وكتب كرزاي في صفحته الخاصة على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنه التقى الممثل الخاص، مسؤول بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى أفغانستان "حسن كاظمي قمي" وأنه اعرب في هذا اللقاء، عن إدانته للحادث الإرهابي الذي استهدف الأسبوع الماضي محافظة كرمان جنوب شرق إيران.



كما تقدم الرئيس الأفغاني الأسبق، وفقا لتدوينته، بالعزاء والمواساة من شعب وحكومة جمهورية إيران الإسلامية، على ضحايا هذا الحادث المرير.



وكتب كرزاي أيضا أنه تحدث مع كاظمي قمي حول القرار 2721 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن أفغانستان، وأيضا الوضع الراهن في المنطقة؛ مبينا أن أفغانستان بحاجة إلى وفاق وطني لتنعم بالسلام والاستقرار المستدامين.



وفي إشارة إلى اهمية توسيع العلاقات الثنائية أكثر فأكثر، أكد الرئيس الأفغاني الأسبق في تدوينته، على أن طهران قامت بدور هام وتعاون جيد مع كابول خلال الفترات الزمنية المختلفة.



يذكر أن رئيس البعثة الإيرانية لدى أفغانستان، التقى كذلك مع وزير الخارجية بالوكالة لحكومة طالبان أميرخان متقي.