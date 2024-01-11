الصفحة الرئيسية
0
الخميس 11 كانون الثاني 2024 ساعة 18:07

حامد كرزي يدعو إلى توسيع وتعزيز العلاقات بين كابول وطهران

حامد كرزي يدعو إلى توسيع وتعزيز العلاقات بين كابول وطهران
وكتب كرزاي في صفحته الخاصة على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنه التقى الممثل الخاص، مسؤول بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى أفغانستان "حسن كاظمي قمي" وأنه اعرب في هذا اللقاء، عن إدانته للحادث الإرهابي الذي استهدف الأسبوع الماضي محافظة كرمان جنوب شرق إيران.

كما تقدم الرئيس الأفغاني الأسبق، وفقا لتدوينته، بالعزاء والمواساة من شعب وحكومة جمهورية إيران الإسلامية، على ضحايا هذا الحادث المرير.

وكتب كرزاي أيضا أنه تحدث مع كاظمي قمي حول القرار 2721 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن أفغانستان، وأيضا الوضع الراهن في المنطقة؛ مبينا أن أفغانستان بحاجة إلى وفاق وطني لتنعم بالسلام والاستقرار المستدامين.

وفي إشارة إلى اهمية توسيع العلاقات الثنائية أكثر فأكثر، أكد الرئيس الأفغاني الأسبق في تدوينته، على أن طهران قامت بدور هام وتعاون جيد مع كابول خلال الفترات الزمنية المختلفة.

يذكر أن رئيس البعثة الإيرانية لدى أفغانستان، التقى كذلك مع وزير الخارجية بالوكالة لحكومة طالبان أميرخان متقي.
رقم : 1108467
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
واشنطن تؤكد احتجاز إيران لناقلة نفط أمريكية
واشنطن تؤكد احتجاز إيران لناقلة نفط أمريكية
تفاصيل جديدة.. كيف نفّذ الانتحاريان تفجيري كرمان في إيران؟
تفاصيل جديدة.. كيف نفّذ الانتحاريان تفجيري كرمان في إيران؟
11 كانون الثاني 2024
ملاكمة الظل مع واشنطن تخرج إلى الضوء.. القرار اليمني لا يحكمه سقف سياسي أو عسكري
ملاكمة الظل مع واشنطن تخرج إلى الضوء.. القرار اليمني لا يحكمه سقف سياسي أو عسكري
11 كانون الثاني 2024
الخارجية الايرانية : الصهاينة مارسوا على الشعب الفلسطيني انواع الجرائم المحددة في الاتفاقيات الدولية
الخارجية الايرانية : الصهاينة مارسوا على الشعب الفلسطيني انواع الجرائم المحددة في الاتفاقيات الدولية
11 كانون الثاني 2024
مجلس الأمن يعتمد قراراً بشأن اليمن.. روسيا والصين والجزائر والموزامبيق تمتنع عن التصويت
مجلس الأمن يعتمد قراراً بشأن اليمن.. روسيا والصين والجزائر والموزامبيق تمتنع عن التصويت
11 كانون الثاني 2024
استشهاد صحافيين بقصف إسرائيلي في غزة
استشهاد صحافيين بقصف إسرائيلي في غزة
11 كانون الثاني 2024
بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، كيان الاحتلال يواجه جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية.. ماذا نعرف عن القضية؟
بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، كيان الاحتلال يواجه جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية.. ماذا نعرف عن القضية؟
11 كانون الثاني 2024
جرائم كيان الاحتلال لن تنسى.. حتى بعد اختفائه من على وجه الأرض
جرائم كيان الاحتلال لن تنسى.. حتى بعد اختفائه من على وجه الأرض
10 كانون الثاني 2024
عملية ‘‘أنصار الله‘‘ تلقي بظلالها على الاتفاق الأمني ​​الأمريكي العربي
عملية ‘‘أنصار الله‘‘ تلقي بظلالها على الاتفاق الأمني ​​الأمريكي العربي
10 كانون الثاني 2024
ماذا يقول الخبراء عن مستقبل قطاع غزة؟
ماذا يقول الخبراء عن مستقبل قطاع غزة؟
10 كانون الثاني 2024
ازدواجية المعايير في المحكمة الجنائية الدولية.. أيُّ عدالةِ تُنتظر ؟
ازدواجية المعايير في المحكمة الجنائية الدولية.. أيُّ عدالةِ تُنتظر ؟
10 كانون الثاني 2024
‘‘الكيان الإسرائيلي‘‘ والمعلومات المضللة حول السنوار
‘‘الكيان الإسرائيلي‘‘ والمعلومات المضللة حول السنوار
10 كانون الثاني 2024
هل باتت معاداة السامية شماعة يستخدمها الغرب لإسكات صوت الحق ؟
هل باتت معاداة السامية شماعة يستخدمها الغرب لإسكات صوت الحق ؟
10 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عملية ‘‘أنصار الله‘‘ تلقي بظلالها على الاتفاق الأمني ​​الأمريكي العربي
ماذا يقول الخبراء عن مستقبل قطاع غزة؟
ازدواجية المعايير في المحكمة الجنائية الدولية.. أيُّ عدالةِ تُنتظر ؟
‘‘الكيان الإسرائيلي‘‘ والمعلومات المضللة حول السنوار