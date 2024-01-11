كيف بررت الجامعة العربية عدم انضمامها لدعوى "الإبادة الجماعية" ضد الاحتلال؟

وبرر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عدم انضمام المنظمة العربية للقضية بالقول إنها "ليست ضمن الأطراف المصرح لها بذلك".



وقال أبو الغيط، الأربعاء، في سلسلة من التدوينات عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه "من الطبيعي والمنطقي أن تؤيد الجامعة العربية بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية".



وأضاف: "ونتطلع إلى حكم عادل جريء يوقف هذه الحرب العدوانية ويضع حدا لنزيف الدم الفلسطيني"، متوجها بالشكر لجنوب أفريقيا وحكومتها "على اتخاذ هذا الموقف المبدئي الذي يضع القيم الإنسانية فوق أي اعتبار".



وأردف: "كنا نود أن تتمكن الجامعة من الانضمام إلى الدعوى لكنها كمنظمة ليست ضمن الأطراف المصرح لها بذلك"، على حد قوله.



وبدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، بالاستماع إلى كيان الاحتلال وجنوب أفريقيا على مدار يومين، بشأن الدعوى التي رفعتها الأخيرة ضد كيان الاحتلال، بهدف محاكمتها على ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ أكثر من ثلاثة أشهر.



وتضم جلسة الخميس، الاستماع إلى حجج جنوب أفريقيا من الساعة التاسعة إلى الثانية عشرة بتوقيت غرينتش، بينما تضم جلسة الجمعة الاستماع إلى دفاع دولة الاحتلال، بحسب وكالة الأناضول.



ويتكون ملف الدعوى الذي أعدته جنوب أفريقيا من 84 صفحة، ويتضمن تفاصيل بشأن استمرار دولة الاحتلال في قصفها قطاع غزة الذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.