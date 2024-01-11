تطورات العدوان على غزة بيومه الـ97

كما نفذت قوات الاحتلال جرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



وحسب مصادر أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف اليوم الخميس على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.



ووصل 7 شهداء و25 إصابة بينهم أطفال الى مستشفى ناصر الطبي، جراء قصف اسرائيلي لمنزل لعائلة أبو ناموس في مخيم خانيونس.



وعن الوضع الإنساني في القطاع المحاصر، أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع غير قابل للوصف، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنشاء طرق إنسانية آمنة، تتيح توزيع المساعدات على نطاق أوسع في الأراضي الفلسطينية.



المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يوصف. والنقص في مياه الشرب والمرافق الصحية والظروف المعيشية المزرية أوجدت بيئة مثالية لانتشار الأمراض. وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يزال ينطوي على تحديات يصعب تبديدها.



ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليا، باولا بيتانكور، إن غزة أصبحت غير صالحة للعيش، وإن إعادة التوطين المؤقت لسكانها خارج القطاع خيار غير قابل للتطبيق، متهمة الكيان الإسرائيلي بالسعي إلى تغيير تركيبة قطاع غزة بشكل دائم بأوامر الإخلاء المتزايدة باستمرار والهجمات الواسعة النطاق والمنهجية على المدنيين والبنية التحتية المدنية.



واستأنفت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، قصف عدد من بلدات جنوب لبنان الحدودية، رغم الهدوء الحذر طيلة الصباح، فيما أعلن حزب الله عن استهداف تجمعين لجنود صهاينة.



وقال حزب الله في بيانين منفصلين، إن "مقاتليه استهدفوا عند الساعة 09:50 من صباح اليوم تجمعا ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة، وعند الساعة 11:30 استهدفوا تجمعا ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه أيضا إصابة مباشرة".



وأكد حزب الله في بيانه أن استهدافاته تأتي "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته".



في المقابل، استهدف قصف مدفعي صهیونی بقذائف الفسفور، وسط بلدة الخيام جنوب لبنان.



كذلك، استهدفت مدفعية الاحتلال بـ4 قذائف منطقة خلة بلوط ووادي البياض على أطراف بلدة حولا، فيما شن الطيران الحربي الصهیونی غارة مستهدفا منزلا في بلدة حانين.



ونفذ جيش الاحتلال، اليوم الخميس، عددا من عمليات الاقتحام في الضفة الغربية، جرى خلالها اعتقال عدد من الفلسطينيين، من بينهم أسيران محرران.



وذكرت مصادر مطلعة أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم شابا من بلدة سلواد شرق رام الله، وثلاثة مواطنين من بيت لحم.



وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في مخيم العزة، وأخرى في شارع الصف وسط بيت لحم، وفتشتها وعبثت بمحتوايتها.



واعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من مدينة جنين وسط مواجهات عنيفة، بعد أن اقتحمت القوات المدينة بمساندة جرافة عسكرية قامت بتدمير البنية التحتية في الحي الشرقي للمدينة.



واقتحمت تلك القوات بلدة اليامون غرب جنين وقرى دير أبو ضعيف وبيت قاد وعرانة والجلمة وشنت حملات تمشيط وتفتيش واسعة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.



كما اعتقلت أسيرين محررين من بلدة عنبتا شرق طولكرم، عقب مداهمة منازل ذويهما في البلدة.



وقالت مصادر محلية، إن القوات الصهیونية اقتحمت قرية قريوت وبلدة بيتا جنوب محافظة نابلس، ومدينة البيرة وبلدة بيتونيا غرب رام الله، ووزعت منشورات تهديد للمواطنين الفلسطينيين.



هذا وقد انطلقت اليوم الخميس، جلسات استماع للنظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، تتهم فيها الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب على غزة، وتطالب بوقفها بشكل عاجل.



وتعتبر دعوى "الإبادة" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال تاريخية، حيث أرسلت جنوب إفريقيا عددا من أبرز محاميها إلى لاهاي من أجل مواجهة قانونية في محكمة العدل الدولية، لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه الدامي على قطاع غزة، والذي خلف نحو 30 الف شهيد ومفقود ومئات آلاف الجرحى والمشردين.



والدعوى التي ترفعها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية مدفوعة بأسباب تاريخية، إذ يرى حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم والداعم للقضية الفلسطينية أن هناك رابطا بينها وبين كفاحه ضد حكومة الأقلية البيضاء التي كانت تقيم علاقات تعاون مع الاحتلال.



وعُرف عن رمز الكفاح ضد الفصل العنصري نيلسون مانديلا قوله إن حرية جنوب إفريقيا "لن تكون مكتملة من دون حرية الشعب الفلسطيني".



وقال الرئيس سيريل رامابوزا مخاطبا أنصار حزب المؤتمر الوطني الإفريقي هذا الأسبوع إن تعاليم مانديلا ألهمت التحرّك القضائي الأخير، معتبرا الأمر "قضية مبدأ".



وأضاف "يتعرّض الشعب الفلسطيني اليوم للقصف والقتل.. يملي علينا الواجب الوقوف ودعم الفلسطينيين".



وفي السياق قال ممثل جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية ماكس دو بليسيس، اليوم الخميس، إن المجتمع الدولي فشل لمدة طويلة في الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني، موضحًا أن جنوب إفريقيا لجأت إلى محكمة العدل الدولية من أجل الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني.



وأضاف دو بليسيس، أن "إسرائيل ظلت على مدار ما يقرب من ثلاثة أرباع قرن، تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، موضحًا أنه منذ قيام الاحتلال الإسرائيلي باحتلال الأراضي الفلسطينية وهي تقوم بأعمال عنف وإبادة بحق الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة".