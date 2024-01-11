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الخميس 11 كانون الثاني 2024 ساعة 20:02

واشنطن تؤكد احتجاز إيران لناقلة نفط أمريكية

واشنطن تؤكد احتجاز إيران لناقلة نفط أمريكية
وذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين قولهما "أن السفينة المحتجزة، المعروفة سابقًا باسم سويز راجان، كانت ذات يوم محور نزاع آخر بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى في النهاية إلى الاستيلاء على أكثر من مليون برميل من النفط الخام الإيراني بواسطة أمريكا".

وبحسب التقارير، "صعدت قوات بحرية تابعة للجيش الإيراني على متن هذه السفينة صباح الخميس واحتجزتها".

وبحسب هذا التقرير، فإن استيلاء إيران على هذه السفينة يأتي بعد يوم واحد فقط من تنفيذ الحوثيين (أنصار الله اليمنيين) أكبر هجوم لهم حتى الآن على خطوط الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر".

وفي وقت سابق، أعلن قوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، الخميس، "أن البحرية الإيرانية استولت على ناقلة نفط أمريكية بأمر قضائي".

وذكر بيان لدائرة العلاقات العامة في الجيش الإيراني "أن ناقلة النفط سويز راجان سرقت في مايو العام الماضي حمولة النفط التابعة للجمهورية الإسلامية بتوجيه من الولايات المتحدة ونقلتها إلى موانئ ذلك البلد و جعلها متاحة للولايات المتحدة".

وأضاف البيان "كانت ناقلة النفط هذه، التي أعيدت تسميتها إلى Nicholas ST، تحمل النفط في بحر عمان، وتم الاستيلاء عليها صباح اليوم بأمر من القضاء الإيراني وموافقة هيئة الموانئ والشحن من قبل البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ردا على سرقة النفط من قبل النظام الأمريكي، وتم نقل السفينة إلى موانئ الجمهورية الإسلامية لتسليمها إلى السلطات القضائية".
رقم : 1108482
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