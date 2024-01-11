الصفحة الرئيسية
0
الخميس 11 كانون الثاني 2024 ساعة 20:34

وقفة "شكر" لجنوب إفريقيا في رام الله

وقفة "شكر" لجنوب إفريقيا في رام الله
وجاءت الفعالية التي نظمت في ميدان نيلسون مانديلا بمدينة رام الله، اليوم الخميس، تلبية لدعوة من فصائل العمل الوطني، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبمشاركة رئيس الوزراء للسطلة الفلسطينية محمد اشتية، وممثلين عن الفصائل والمؤسسات.

وقال اشتيه، إن "إسرائيل" تقف اليوم أمام العالم متهمة بارتكاب إبادة جماعية في غزة، بدعوى رفعتها عليها جنوب أفريقيا المدافعة عن الكرامة والإنسانية، مضيفا أن فلسطين هي قضية العرب وقضية الأفارقة والأوروبيين والمواطن الأمريكي الشمالي والجنوبي وقضية الآسيوي الحر وكل إنسان حر في هذا العالم.

بدوره القائم بأعمال ممثلية جنوب أفريقيا في فلسطين فويو منغواني، جدد في كلمة له خلال الوقفة، مساندة بلاده للشعب الفلسطيني، داعيا إلى وضع حد للممارسات "الإسرائيلية" بحقه.
رقم : 1108493
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
واشنطن تؤكد احتجاز إيران لناقلة نفط أمريكية
واشنطن تؤكد احتجاز إيران لناقلة نفط أمريكية
تفاصيل جديدة.. كيف نفّذ الانتحاريان تفجيري كرمان في إيران؟
تفاصيل جديدة.. كيف نفّذ الانتحاريان تفجيري كرمان في إيران؟
11 كانون الثاني 2024
ملاكمة الظل مع واشنطن تخرج إلى الضوء.. القرار اليمني لا يحكمه سقف سياسي أو عسكري
ملاكمة الظل مع واشنطن تخرج إلى الضوء.. القرار اليمني لا يحكمه سقف سياسي أو عسكري
11 كانون الثاني 2024
الخارجية الايرانية : الصهاينة مارسوا على الشعب الفلسطيني انواع الجرائم المحددة في الاتفاقيات الدولية
الخارجية الايرانية : الصهاينة مارسوا على الشعب الفلسطيني انواع الجرائم المحددة في الاتفاقيات الدولية
11 كانون الثاني 2024
مجلس الأمن يعتمد قراراً بشأن اليمن.. روسيا والصين والجزائر والموزامبيق تمتنع عن التصويت
مجلس الأمن يعتمد قراراً بشأن اليمن.. روسيا والصين والجزائر والموزامبيق تمتنع عن التصويت
11 كانون الثاني 2024
استشهاد صحافيين بقصف إسرائيلي في غزة
استشهاد صحافيين بقصف إسرائيلي في غزة
11 كانون الثاني 2024
بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، كيان الاحتلال يواجه جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية.. ماذا نعرف عن القضية؟
بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، كيان الاحتلال يواجه جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية.. ماذا نعرف عن القضية؟
11 كانون الثاني 2024
جرائم كيان الاحتلال لن تنسى.. حتى بعد اختفائه من على وجه الأرض
جرائم كيان الاحتلال لن تنسى.. حتى بعد اختفائه من على وجه الأرض
10 كانون الثاني 2024
عملية ‘‘أنصار الله‘‘ تلقي بظلالها على الاتفاق الأمني ​​الأمريكي العربي
عملية ‘‘أنصار الله‘‘ تلقي بظلالها على الاتفاق الأمني ​​الأمريكي العربي
10 كانون الثاني 2024
ماذا يقول الخبراء عن مستقبل قطاع غزة؟
ماذا يقول الخبراء عن مستقبل قطاع غزة؟
10 كانون الثاني 2024
ازدواجية المعايير في المحكمة الجنائية الدولية.. أيُّ عدالةِ تُنتظر ؟
ازدواجية المعايير في المحكمة الجنائية الدولية.. أيُّ عدالةِ تُنتظر ؟
10 كانون الثاني 2024
‘‘الكيان الإسرائيلي‘‘ والمعلومات المضللة حول السنوار
‘‘الكيان الإسرائيلي‘‘ والمعلومات المضللة حول السنوار
10 كانون الثاني 2024
هل باتت معاداة السامية شماعة يستخدمها الغرب لإسكات صوت الحق ؟
هل باتت معاداة السامية شماعة يستخدمها الغرب لإسكات صوت الحق ؟
10 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عملية ‘‘أنصار الله‘‘ تلقي بظلالها على الاتفاق الأمني ​​الأمريكي العربي
ماذا يقول الخبراء عن مستقبل قطاع غزة؟
ازدواجية المعايير في المحكمة الجنائية الدولية.. أيُّ عدالةِ تُنتظر ؟
‘‘الكيان الإسرائيلي‘‘ والمعلومات المضللة حول السنوار