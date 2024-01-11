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الخميس 11 كانون الثاني 2024 ساعة 22:06

المقاومة اللبنانية تواصل اسنادها للمقاومة الفلسطينية في غزة

المقاومة اللبنانية تواصل اسنادها للمقاومة الفلسطينية في غزة
وأعلنت المقاومة في بياناتها، أن هذه الاستهدافات التي أصابت أهدافها إصابة مباشرة، أتت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

كما أفاد، مصدر في جنوب لبنان، باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الحدودية، حيث سُجِّل اليوم قصف مدفعي إسرائيلي على جبل البلاط، أطراف عيترون، وادي كونين، أطراف الضهيرة، يارين، علما الشعب، وحانين.

كما نقل المصدر خبر إطلاق نيران مباشرة من لبنان باتجاه أحد المواقع الإسرائيلية في الجليل الغربي.

وأوردت صحيفة "هآرتس"، أمس الأربعاء،أنّه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، أطلق حزب الله قذائف الهاون والصواريخ، بالإضافة إلى المدفعية المتواصلة على المواقع الأمامية لـ"الجيش" الإسرائيلي والمجتمعات الحدودية، مضيفةً أنّ ما يبرز بشكلٍ خاص في الجولة الحالية من القتال هو "النسبة العالية من الصواريخ المضادة للدبابات التي يتم إطلاقها من لبنان".

كما أشارت الصحيفة إلى أنّ استخدام حزب الله لهذا السلاح الدقيق، وخاصة ضد المباني، "هو أمر غير مسبوق في إسرائيل وربما في العالم".

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، استهداف مستوطنة "كريات شمونة" الإسرائيلية بعشرات الصواريخ، في ردٍ على ‏الاعتداء الذي طال مركز الدفاع المدني التطوعي في حانين جنوبي البلاد.

وجدّدت المقاومة في بيانها، تأكيدها على أنّ المقاومة جاهزة للرد الفوري على أي عدوان يطال المدنيين، بعد أن أعلن قبل ذلك، ارتقاء شهيدين وسقوط عدد من الجرحى، في الاستهداف الإسرائيلي لمركز الدفاع المدني.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ "استهداف المقاومة للمستوطنة، أسفر عن 7 إصابات كحصيلة أولية".

من جانبه، أكد مصدر في جنوب لبنان، إطلاق نيران مباشرة من لبنان باتجاه موقع المالكية الإسرائيلي، كما استهدف مجاهدو المقاومة بعد ظهر اليوم، تجمعاً لجنود الاحتلال في تل شعر، بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة.

كذلك، استهدفت المقاومة، تجمّعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المطلة، كما استهدفت تجمّعاً ‏للجنود في محيط موقع البغدادي، وفي محيط تلة الطيحات وجبل نذر، بالأسلحة الصاروخية، وأوقعت ‏إصابات مؤكدة في صفوف جنود العدو بين قتيل وجريح.

وأيضاً، استهدفت ‏التجهيزات التجسّسية في تلة الكوبرا بالأسلحة المناسبة، ‏ما أدّى إلى إصابتها وتدميرها. 
رقم : 1108511
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