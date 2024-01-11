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الخميس 11 كانون الثاني 2024 ساعة 22:19

ما الذي تعنيه رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان؟

ما الذي تعنيه رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان؟
وبعد منافسة مع ممثل جنوب أفريقيا، انتخب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف الأربعاء رئيسا لمجلس حقوق الإنسان المكلف تعزيز وحماية هذه الحقوق في العالم.

وحصل السفير عمر زنيبر على 30 صوتا من أعضاء المجلس الـ47 مقابل 17 للمرشح الآخر لهذا المنصب سفير جنوب أفريقيا مكسوليسي نكوسي.

يترأس الملك محمد السادس لجنة القدس التي تأسست بقرار إسلامي عام 1975، برئاسة الملك الحسن الثاني، الأمر الذي يضع على المغرب مسؤولية كبرى كما العديد من الدول العربية والإسلامية تجاه القضية.

لكن التساؤل الأبرز يكمن حول قدرة المملكة في رئاستها للمجلس على حشد الجهود الدولية لدعم للحد من الازدواجية بشأن حقوق الإنسان التي عهدها العالم مؤخرا.
ما هو المجلس؟

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، بحسب موقع المجلس.

ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام، ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وتعد "قضية فلسطين" من أبرز القضايا المطروحة أمام المجلس وبشكل مستمر، منذ إنشائه.

كما يُعد البند 7 المعنون بـ "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى" عنصرا مدرجا باستمرار في جدول أعمال المجلس.

كما يُنظَر في حالة حقوق الإنسان في فلسطين أيضا في سياق الاستعراض الدوري الشامل، حسب موقع الأمم المتحدة.
رقم : 1108513
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