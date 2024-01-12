آية الله نوري همداني: اهل غزة هم اخواننا واخواتنا

وخلال استقباله قائد فيلق "محمد رسول الله (ص)" التابع لحرس الثورة الاسلامية في طهران بشأن انعقاد المؤتمر الوطني لـ 24 ألف شهيد في العاصمة وكذلك احياء ذكرى الشهداء من طلبة العلوم الدينية في طهران، قال آية الله نوري همداني: ان العالم الإسلامي، وخاصة إيران الإسلامية، كان دائما موضع كراهية وعداء من المستكبرين مثل أميركا وبريطانيا وأنظمة ارهابية مثل إسرائيل وعملائهم في المنطقة.



وتابع قائلا: بفضل دماء الشهداء تقف إيران الإسلامية اليوم أقوى وأكثر يقظة ونضجاً من أي وقت مضى كالشجرة القوية في مواجهة الأحداث.



وحسبما نقلت وكالة ارنا, أشار آية الله نوري همداني إلى الحادث الإرهابي الرهيب في كرمان، والذي أدى إلى استشهاد 93 من المواطنين الأعزاء وإصابة عدد كبير اخر وقال: إن مثل هذه الأعمال الإرهابية، رغم كونها مؤلمة، إلا أنها تظهر ضعف ويأس العدو امام قوة الجمهورية الإسلامية ونضج خطابها.



واكد ان الكيان الصهيوني الغاصب اليوم بقتله الأطفال والنساء من الشعب الفلسطيني المسلم قد كشف عن وجهه البشع أكثر مما مضى واضاف: ينبغي الالتفات إلى أن أهل غزة المظلومين هم إخواننا وأخواتنا، ويتوقعون منا أن نسارع لنجدتهم.



واضاف: بناء على الأخبار الواصلة، يستشهد كل 24 ساعة، المئات من النساء والأطفال الفلسطينيين المسلمين ، وفي هذا الوقت الحرج والمصيري، يجب أن تربطوا عملكم بموضوع شعب غزة المظلوم وجبهة المقاومة والنضال الجاد ضد كيان الاحتلال الصهيوني؛ نحن أيضًا معكم؛ واليوم، ساحة المعركة في غزة هي بمثابة اختبار للشرف الإسلامي للمسلمين.