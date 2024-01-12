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الجمعة 12 كانون الثاني 2024 ساعة 09:06

عدوان أمريكي بريطاني يستهدف صنعاء وأربع محافظات يمنية أخرى

عدوان أمريكي بريطاني يستهدف صنعاء وأربع محافظات يمنية أخرى
وأوضح مصدر أن الضربات العسكرية للعدوان الأمريكي البريطاني استهدفت قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء ومحيط المطار ومدينة زبيد في الحديدة، ومعسكر كهلان في محافظة صعدة ومبنى المطار في مديرية عبس بمحافظة حجه شمالا، وكذلك مبنى المطار ومعسكر اللواء الثاني والعشرين في محافظة تعز وسط البلاد.

وعدد الرئيس الامريكي الدول التي ساندت العدوان الجوي وهي استراليا وكندا والبحرين وهولاندا، وقال إنه لن يتردد في إعطاء توجيهات لاتخاذ المزيد من الإجراءات.

واشارت قناة "المسيرة" ان طائرات العدوان الأمريكي البريطاني استهدفت بأربع غارات قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة صنعاء.

وفي الحديدة، استهدفت سلسلة غارات أمريكية بريطانية محيط مطار الحديدة ومناطق في مديرية زبيد.

وفي صعدة استهدف عدوان أمريكي بريطاني معسكر كهلان شرقي مدينة صعدة.، كما شن غارات على جبل الصمع غربي مدينة صعدة وغارات على منطقة طخية بمديرية مجز.

وفي تعز استهدف عدوانا أمريكيا بمشاركة بريطانية مطار تعز ومعسكر اللواء 22 بمديرية التعزية.

* اليمن يتوعد امريكا وبريطانيا بدفع الثمن

وأكد نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي، أنّ على الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الاستعداد من أجل دفع الثمن باهظاً، وتحمّل العواقب الوخيمة كافةً لعدوانهما السافر على اليمن.

وقال العزي في منشور له على منصة "اكس": تعرضت العاصمة صنعاء وعدة محافظات، لعدوان أمريكي بريطاني.

وأضاف: سيتعين على أمريكا وبريطانيا الاستعداد لدفع الثمن باهظا وتحمل كافة العواقب الوخيمة لهذا العدوان السافر.

هذا وأكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن فضل أبو طالب ان العدوان الأميركي البريطاني لن يبقى من دون رد ودول العدوان تتحمل نتائجه وتداعياته.

من جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله "محمد الفرح" في تدوينة على ( إكس ) : "لنفترض أن امريكا اعتدت الليلة على اليمن وفي صباح الغد أوقفت العدوان على غزة او اعلنت توقفها عن العدوان على اليمن. نؤكد لكم أن الحرب بيننا وبين من اعتدى علينا لن تتوقف وسنستمر في استهداف بوارجه وسفنه التجارية وقواعده ومصالحه وربما تستمر الحرب بيننا لسنوات مهما كانت التضحيات."

مضيفاً: "وعلى الامريكي والبريطاني أن يعتبروا من عدوانهم السابق الذي قاده النظام السعودي على اليمن وكانوا قد خططوا لأسابيع واشهر فقط . لكنه في النهاية استمر لثمان سنوات وخرجنا اقوياء ومنتصرين وخرجوا خاسرين ومهزومين."

يشار إلى أن قائد الثورة اليمنية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، حذر في كلمة له أمس الخميس، من أن أي اعتداء أمريكي لن يبقى أبدا دون رد ولن نتردد إن شاء الله في فعل كل ما نستطيع وسنواجه العدوان الأمريكي.

وشدد بأن الرد على أي اعتداء أمريكي لن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيراً بأكثر من 24 طائرة مسيرة وبعدة صواريخ؛ بل أكبر من ذلك.

وقال السيد عبدالملك: "لن يردنا الموقف الأمريكي والبريطاني لحماية السفن المرتبطة بإسرائيل ليواصل الإسرائيلي جرائمه بدون ازعاج، والموقف اليمني في منع السفن المرتبطة بإسرائيل من العبور في البحر الأحمر والاستهداف لها هو موقف فاعل ومؤثر جدا".

وأضاف أن الموقف اليمني في البحر كبّدَ العدو الصهيوني الخسائر الكبيرة في اقتصاده وله تأثيراته الممتدة إلى من يقفون معه ويدعمونه، لافتا إلى أن من استخف بالموقف اليمني وحاول أن يسخر منه اتجه بعد تجلي تأثيره إلى التهويل لمَّا حصل الاعتداء الأمريكي.

كما أكد أن الشعب اليمني المبارك ليس ممن يخاف من أمريكا، ولا ممن كان سقف موقفه ألا تغضب أمريكا، وهو لا يتهرب من ميدان المواجهة ومع أي عدو مهما كانت إمكاناته وقدراته، مشيرا إلى أن الاعتداء الأمريكي على البحرية كان شاهداً من شواهد تأثير موقفنا على العدو الصهيوني.
رقم : 1108560
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