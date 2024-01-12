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الجمعة 12 كانون الثاني 2024 ساعة 09:10

ايران والنرويج تؤكدان على توسيع العلاقات بينهما

ايران والنرويج تؤكدان على توسيع العلاقات بينهما
جاء ذلك في اتصال هاتفي لوزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان مع وزير خارجية النرويج إسبنبارت ايد جرى البحث فيه حول العلاقات الثنائية وآخر التطورات في فلسطين واستمرار الجرائم الصهيونية في غزة والضفة الغربية .

وحسبما نقلت وكالة ارنا, هنأ أمير عبداللهيان حكومة وشعب النرويج بالعام الجديد، وقال: لا ينبغي السماح لبعض القضايا الهامشية بأن تؤثر على العلاقات الجيدة بين البلدين".

وأضاف رئيس السلك الدبلوماسي الايراني : نتفق على أن استمرار المشاورات بين طهران وأوسلو سيساعد بشكل كبير على توسيع العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أهل غزة والضفة الغربية، وأشاد بتحرك حكومة جنوب أفريقيا بتقديم شكوى ضد هذا الكيان ، وقال: إنه من الضروري وقف الإبادة الجماعية ضد غزة والضفة الغربية وإنهاء الحصار الانساني فوراً.

وأضاف أمير عبداللهيان: إن دخول أمريكا في حرب مباشرة ضد المدنيين ونساء وأطفال غزة هو خطأ استراتيجي لأمريكا. لقد حذرنا منذ بداية القصف والإبادة الجماعية في غزة من أن الحرب ليست هي الحل، ولكن إذا استمر قتل المدنيين في غزة والضفة الغربية فإن نطاق الحرب سيتسع ويأتي هذا التحذير انطلاقا من تفهمنا للوضع في المنطقة دعما لفلسطين.

وأشار إلى تمسك جميع الأطراف بالأمن البحري، وتطرق إلى تحركات اليمن الداعمة للشعب الفلسطيني وقال: ان اليمن جزء من واقع وأمن منطقة غرب آسيا، وان القادة اليمنيين وضمن تاكيدهم على الأمن البحري يقولون إنهم يمنعون السفن المتجهة بهدف ارسال الاسلحة وتوسيع دائرة الحرب الى الاراضي الفلسطينية المحتلة.

بدوره أدان وزير الخارجية النرويجي سبنبارت ايد الحادث الإرهابي في كرمان وأعرب عن تعازيه لحكومة وشعب إيران في هذه المحادثة الهاتفية وقال: "تعرب النرويج عن خالص تعازيها لحكومة وشعب إيران فيما يتعلق بالحادث الإرهابي في كرمان".

كما أكد بان اوسلو تولي اهتمامها دوما بتطوير العلاقات بين البلدين وأن المواقف الرسمية للنرويج يعلنها المسؤولون الحكوميون.

وشدد وزير خارجية النرويج على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة، وبدء عملية سياسية تقوم على تشكيل حكومة فلسطينية مستقلة، ورحب بدور إيران البناء في المنطقة لخفض التوترات.

واتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات والتشاور وتبادل وجهات النظر السياسية حول القضايا التي تهم البلدين.
رقم : 1108563
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