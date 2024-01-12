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الجمعة 12 كانون الثاني 2024 ساعة 09:12

روسيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن على خلفية العدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن

روسيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن على خلفية العدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن
وقالت بعثة روسيا في الأمم المتحدة في قناة "تلغرام": "طلبت روسيا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 12 يناير بسبب الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا في اليمن".

وقالت مصادر في مجلس الأمن  إن الاجتماع طُلب ليعقد في الساعة 10:00 صباحًا (18:00 بتوقيت موسكو).

هذا و اشار مصدر أن الضربات العسكرية للعدوان الأمريكي البريطاني استهدفت قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء ومحيط المطار ومدينة زبيد في الحديدة، ومعسكر كهلان في محافظة صعدة ومبنى المطار في مديرية عبس بمحافظة حجه شمالا، وكذلك مبنى المطار ومعسكر اللواء الثاني والعشرين في محافظة تعز وسط البلاد.
رقم : 1108565
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