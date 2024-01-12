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الجمعة 12 كانون الثاني 2024 ساعة 09:14

اليمن يتوعد امريكا وبريطانيا بدفع الثمن

اليمن يتوعد امريكا وبريطانيا بدفع الثمن
وقال العزي في منشور له على منصة "اكس": تعرضت العاصمة صنعاء وعدة محافظات، لعدوان أمريكي بريطاني.

وأضاف: سيتعين على أمريكا وبريطانيا الاستعداد لدفع الثمن باهظا وتحمل كافة العواقب الوخيمة لهذا العدوان السافر.

هذا وأكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن فضل أبو طالب ان العدوان الأميركي البريطاني لن يبقى من دون رد ودول العدوان تتحمل نتائجه وتداعياته.

من جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله "محمد الفرح" في تدوينة على ( إكس ) : "لنفترض أن امريكا اعتدت الليلة على اليمن وفي صباح الغد أوقفت العدوان على غزة او اعلنت توقفها عن العدوان على اليمن. نؤكد لكم أن الحرب بيننا وبين من اعتدى علينا لن تتوقف وسنستمر في استهداف بوارجه وسفنه التجارية وقواعده ومصالحه وربما تستمر الحرب بيننا لسنوات مهما كانت التضحيات."

مضيفاً: "وعلى الامريكي والبريطاني أن يعتبروا من عدوانهم السابق الذي قاده النظام السعودي على اليمن وكانوا قد خططوا لأسابيع واشهر فقط . لكنه في النهاية استمر لثمان سنوات وخرجنا اقوياء ومنتصرين وخرجوا خاسرين ومهزومين."

يشار إلى أن العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات تعرضت لعدوان أمريكي بريطاني بسلسلة غارات جوية.

وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده نفذت بالتعاون مع بريطانيا وبدعم أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ضربات ضد عدد من الأهداف في اليمن، مشيرا إلى أن الهجمات في البحر الأحمر عرضت القوات الأمريكية للخطر.

من جانبه قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، إن القوات الجوية الملكية شنت ضربات موجهة ضد منشآت عسكرية في اليمن، لافتا إلى أن هجمات اليمن استهدفت السفن الحربية البريطانية والأمريكية.

وذكرت قناة سي إن إن الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي قوله، إن بلينكن أخبر القادة الإقليميين خلال جولته عن عمل عسكري ضد اليمن.

وكشفت شبكة بي بي سي البريطانية أن 4 طائرات تايفون تابعة لبريطانيا انطلقت من قبرص شاركت في العدوان على اليمن.
رقم : 1108567
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