عدوان أمريكي بريطاني على اليمن

ووفقاً لها، تركّز القصف الأمريكي - البريطاني على قاعدة الدَّيْلَمي الجوية المحاذية لمطار صنعاء الدولي شمالي صنعاء، بحيث تعرّضت لـ4 غارات.



واستهدف العدوان أيضاً محيط مطار الحديدة، ومناطق في مديرية زَبيْد في محافظة الحُدَيْدَة الساحلية على البحر الأحمر، غربي اليمن، ومعسكر كهلان شرقي مدينة صعدة شمالاً، إلى جانب مطار عَبْس المحلي بمحافظة حَجَّة، في الشمال الغربي.



كذلك، طال العدوان مطار تعز الدولي، ومعسكر اللواء 22 في منطقتي الحَوْبان والجَنَد، شمالي مدينة تعز، جنوبي غربي البلاد.



الوكالة الرسمية اليمنية أشارت أيضاً إلى أنّ المواقع التي تعرّضت فجر الجمعة للعدوان الأمريكي - البريطاني "تعرّضت سابقاً لقصف التحالف السعودي عشرات المرات، وقد خرجت عن الجاهزية منذ بداية الحرب على اليمن، عام 2015".



هذا وأكد نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي، أنّ على الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الاستعداد من أجل دفع الثمن باهظاً، وتحمّل العواقب الوخيمة كافةً لعدوانهما السافر على اليمن.



وقال العزي في منشور له على منصة "اكس": تعرضت العاصمة صنعاء وعدة محافظات، لعدوان أمريكي بريطاني.



وأضاف: سيتعين على أمريكا وبريطانيا الاستعداد لدفع الثمن باهظا وتحمل كافة العواقب الوخيمة لهذا العدوان السافر.



هذا وأكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن فضل أبو طالب ان العدوان الأميركي البريطاني لن يبقى من دون رد ودول العدوان تتحمل نتائجه وتداعياته.



من جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله "محمد الفرح" في تدوينة على ( إكس ) : "لنفترض أن امريكا اعتدت الليلة على اليمن وفي صباح الغد أوقفت العدوان على غزة او اعلنت توقفها عن العدوان على اليمن. نؤكد لكم أن الحرب بيننا وبين من اعتدى علينا لن تتوقف وسنستمر في استهداف بوارجه وسفنه التجارية وقواعده ومصالحه وربما تستمر الحرب بيننا لسنوات مهما كانت التضحيات."



مضيفاً: "وعلى الامريكي والبريطاني أن يعتبروا من عدوانهم السابق الذي قاده النظام السعودي على اليمن وكانوا قد خططوا لأسابيع واشهر فقط . لكنه في النهاية استمر لثمان سنوات وخرجنا اقوياء ومنتصرين وخرجوا خاسرين ومهزومين."



يشار إلى أن العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات تعرضت لعدوان أمريكي بريطاني بسلسلة غارات جوية.



وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده نفذت بالتعاون مع بريطانيا وبدعم أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ضربات ضد عدد من الأهداف في اليمن، مشيرا إلى أن الهجمات في البحر الأحمر عرضت القوات الأمريكية للخطر.



من جانبه قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، إن القوات الجوية الملكية شنت ضربات موجهة ضد منشآت عسكرية في اليمن، لافتا إلى أن هجمات اليمن استهدفت السفن الحربية البريطانية والأمريكية.



وذكرت قناة سي إن إن الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي قوله، إن بلينكن أخبر القادة الإقليميين خلال جولته عن عمل عسكري ضد اليمن.



وكشفت شبكة بي بي سي البريطانية أن 4 طائرات تايفون تابعة لبريطانيا انطلقت من قبرص شاركت في العدوان على اليمن.