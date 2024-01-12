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الجمعة 12 كانون الثاني 2024 ساعة 09:49

ردود افعال دولية تطال العدوان الامريكي البريطاني على اليمن

ردود افعال دولية تطال العدوان الامريكي البريطاني على اليمن
وفي هذا الصدد أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، محمد البخيتي، أنّ الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا "أخطأتا في شنّ الحرب على اليمن، ولم تستفيدا من تجاربهما السابقة".

وإذ أشار البخيتي إلى أنّ واشنطن ولندن، "بلا شك، نادمتان اليوم على الحماقات السابقة" (في إشارة إلى دفعهما إلى العدوان على اليمن عامي 2004 و2015)، شدّد على أنّهما "ستدركان عما قريب أنّ العدوان المباشر على اليمن كان أكبر حماقة في تاريخهما".

بدوره، جدّد عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، فضل أبو طالب، تأكيد صنعاء أنّ العدوان الأميركي - البريطاني "لن يبقى من دون رد"، محمّلاً "دول العدوان نتائجه وتداعياته".

وأوضح أبو طالب أنّ هذا العدوان جاء "على خلفية الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني، في مواجهة العدوان الإسرائيلي"، مؤكداً أنّ ما أقدمت عليه واشنطن ولندن "لن يحقق أي نتيجة، ولن يثني الشعب اليمني عن مواصلة دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني".

وفي سياق متصل دانت حركة الجهاد الإسلامي  بأشد العبارات العدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن.

وأكدت الحركة في بيان أن هذا العدوان يأتي في سياق المظلة العسكرية التي توفرها دول الاستعمار الغربي لثكنتها العسكرية في فلسطين، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية هي التي تدير حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

كما حيت الحركة الموقف اليمتي الشريف والشجاع، ودانت كل مواقف الخذلان العربي.

وختمت الحركة بيانها بدعوة أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك رفضا للعدوان على اليمن الشقيق نهض دفاعا عن غزة ومقدسات المسلمين في فلسطين.

من جهته أدان حزب الله بكل شدة العدوان الأميركي البريطاني السافر على اليمن وأمنه ‏وسيادته وعلى ‏شعبه الحر الشريف، الذي وقف بكل قوةٍ وشجاعةٍ ومسؤولية إلى جانب ‏الشعب ‏الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وعمل أقصى جهده في فك الحصار عنه بشتى ‌‏الوسائل والإمكانات المتاحة.

الى ذلك فقد طلبت روسيا، صباح اليوم الجمعة، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب العدوان الاميركي البريطاني على العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.

وقالت بعثة روسيا في الأمم المتحدة في قناة "تلغرام": "طلبت روسيا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 12 يناير بسبب الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا في اليمن".

منجانبها اصدر كتائب سيدالشهداء في العراق بيانا اثر العدوان الامريكي على اليمن , شدد فيه على تضامن محور المقاومة بوجه الطغيان والاستمرار باسناد غزة.
رقم : 1108574
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