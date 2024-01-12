اليمن يتوعد امريكا وبريطانيا بدفع ثمن عدوانهم الغاشم

وفي هذا الصدد أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض "محمد عبد السلام"، أن موقف اليمن ثابت من دعم غزة مهما كانت الظروف.



وقال محمد عبد السلام تعليقا على العدوان الأمريكي الغادر" عدوان أمريكي بريطاني سافر تعرضت له الجمهورية اليمنية حماية لإسرائيل ولوقف عمليات اليمن المساندة لغزة، وقد ارتكبوا حماقة بهذا العدوان الغادر، ومخطؤون إن فكروا أنهم سيردعون اليمن عن مساندة فلسطين وغزة، فاليمن مستمر في موقفه الديني والإنساني وسيظل إلى جانب غزة بكل ما يستطيع، ولن يزيده هذا العدوان إلا صلابة وقوة".



من جانبه أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، محمد البخيتي، أنّ الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا "أخطأتا في شنّ الحرب على اليمن، ولم تستفيدا من تجاربهما السابقة".



وإذ أشار البخيتي إلى أنّ واشنطن ولندن، "بلا شك، نادمتان اليوم على الحماقات السابقة" (في إشارة إلى دفعهما إلى العدوان على اليمن عامي 2004 و2015)، شدّد على أنّهما "ستدركان عما قريب أنّ العدوان المباشر على اليمن كان أكبر حماقة في تاريخهما".



بدوره، جدّد عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، فضل أبو طالب، تأكيد صنعاء أنّ العدوان الأميركي - البريطاني "لن يبقى من دون رد"، محمّلاً "دول العدوان نتائجه وتداعياته".



وأوضح أبو طالب أنّ هذا العدوان جاء "على خلفية الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني، في مواجهة العدوان الإسرائيلي"، مؤكداً أنّ ما أقدمت عليه واشنطن ولندن "لن يحقق أي نتيجة، ولن يثني الشعب اليمني عن مواصلة دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني".



من جانبه قال القيادي في أنصار الله وعضو المكتب السياسي للجماعة علي القحوم إن قواته ترد بقوة على البوارج الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر.



ومن جهته قال محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى لأنصار الله اليوم الجمعة إن الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن “همجية إرهابية”.



ووصف الهجمات بأنها “عدوان متعمد وغير مبرر ويعكس نفسية متوحشة”.



وأضاف “سيتم الرد من خلال البيان الذي سينشر لاحقا”.



وكان قد توعد السيد عبد الملك الحوثي زعيم حركة أنصار الله بأن أي اعتداء أميركي على اليمن لن يبقى دون رد. وأضاف أن موقف واشنطن ولندن لن يمنعهم من محاولة وقف الجرائم الإسرائيلية.

