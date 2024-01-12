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الجمعة 12 كانون الثاني 2024 ساعة 10:01

طهران تدين الاعتداء الامريكي البريطاني على اليمن

طهران تدين الاعتداء الامريكي البريطاني على اليمن
وأدان "ناصر كنعاني" بشدة الاعتداءات الأمريكية والبريطانية على عدة مدن يمنية، واعتبرها عملاً تعسفياً وانتهاكاً واضحاً لسيادة اليمن ووحدة أراضيه وانتهاكاً للقوانين والأنظمة الدولية.

وقال إن هذه الهجمات العسكرية تأتي في اطار استمرار دعم الولايات المتحدة وبريطانيا الكامل لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومواطني غزة المظلومین الذين يعيشون تحت الحصار الكامل.

وتابع كنعاني: إن هذه الهجمات التعسفية لن يكون لها أي نتيجة سوى تأجيج حالة عدم الاستقرار والأمن في المنطقة، مضيفا: بينما يواصل الکیان الصهيوني اعتداءاته وجرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية في فلسطين، تحاول أمريكا وبریطانیا حرف انتباه شعوب العالم، عن جرائم هذا الکیان الزائف والمجرم والمعتدي على الشعب الفلسطيني وذلك من خلال توسيع دعمهما للكيان الصهيوني.

وأعرب عن قلقه من تداعیات تكرار مثل هذه الهجمات التعسفية على السلام والأمن الإقليميين والدوليين وطالب المجتمع الدولي بمنع توسیع رقعة الحرب وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة بردود أفعال وإجراءات مسؤولة.

یذکر أنه تعرضت العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات، ليل الخميس الجمعة، لعدوان أمريكي بريطاني بسلسلة غارات جوية.

وحذر قائد الثورة اليمنية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، في كلمة له، من أن "أي اعتداء أمريكي لن يبقى أبدا دون رد ولن نتردد إن شاء الله في فعل كل ما نستطيع وسنواجه العدوان الأمريكي."

وشدد بأن الرد على أي اعتداء أمريكي لن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيراً بأكثر من 24 طائرة مسيرة وبعدة صواريخ؛ بل أكبر من ذلك.
رقم : 1108578
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