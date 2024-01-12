الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 12 كانون الثاني 2024 ساعة 10:03
ردا على العدوان الامريكي على اليمن..

کتائب سيد الشهداء تؤكد على تضامن محور المقاومة بوجه الطغيان

کتائب سيد الشهداء تؤكد على تضامن محور المقاومة بوجه الطغيان
وفيما يلي نص البيان:

لم نزدد يقينًا بالغطرسة الامريكية وادمانها إستعباد الشعوب وسفك الدماء، وهي تقود تحالفًا شيطانيًا مهزوزا ضد شعبنا اليمني العزيز واخوتنا الاحبة في المقاومة اليمنية الظافرة.

ان الكيان الصهيوني الهجين والاحتلال الامريكي البغيض باتا يشكلان عامل ارباك للاستقرار والامن لكل منطقة الشرق الاوسط، الامر الذي يستدعي ضرورة استمرار العمل على انهاء وجودهما بلا هوادة وبكل الوسائل المتاحة، فهتك حرمات البلدان وسفك دماء الابرياء، بذريعة الدفاع عن امن الكيان المهزوم، سيستمر، ما دامت هاتين الغدتين السرطانيتين ملتصقتان في جسد الامة، ولا حل إلا بإقتلاعهما.

ان يمن العز والاباء كان ولايزال وسيبقى عصيًّا على الطغاة والجبابرة مهما تفرعنت قوى الاستكبار وتباهت بآلات قتلها الدموية، وعدوان اليوم ضد اليمن قد ضاعف من تضامن الشعوب مع محور المقاومة واحقية قضيته المقدسة بالوقوف بوجه الطغيان والاستمرار باسناد غزة الصمود والثبات.
رقم : 1108579
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طهران تدين الاعتداء الامريكي البريطاني على اليمن
طهران تدين الاعتداء الامريكي البريطاني على اليمن
عدوان أمريكي بريطاني يستهدف صنعاء وأربع محافظات يمنية أخرى
عدوان أمريكي بريطاني يستهدف صنعاء وأربع محافظات يمنية أخرى
12 كانون الثاني 2024
آية الله نوري همداني: اهل غزة هم اخواننا واخواتنا
آية الله نوري همداني: اهل غزة هم اخواننا واخواتنا
12 كانون الثاني 2024
واشنطن تؤكد احتجاز إيران لناقلة نفط أمريكية
واشنطن تؤكد احتجاز إيران لناقلة نفط أمريكية
11 كانون الثاني 2024
تفاصيل جديدة.. كيف نفّذ الانتحاريان تفجيري كرمان في إيران؟
تفاصيل جديدة.. كيف نفّذ الانتحاريان تفجيري كرمان في إيران؟
11 كانون الثاني 2024
ملاكمة الظل مع واشنطن تخرج إلى الضوء.. القرار اليمني لا يحكمه سقف سياسي أو عسكري
ملاكمة الظل مع واشنطن تخرج إلى الضوء.. القرار اليمني لا يحكمه سقف سياسي أو عسكري
11 كانون الثاني 2024
الخارجية الايرانية : الصهاينة مارسوا على الشعب الفلسطيني انواع الجرائم المحددة في الاتفاقيات الدولية
الخارجية الايرانية : الصهاينة مارسوا على الشعب الفلسطيني انواع الجرائم المحددة في الاتفاقيات الدولية
11 كانون الثاني 2024
مجلس الأمن يعتمد قراراً بشأن اليمن.. روسيا والصين والجزائر والموزامبيق تمتنع عن التصويت
مجلس الأمن يعتمد قراراً بشأن اليمن.. روسيا والصين والجزائر والموزامبيق تمتنع عن التصويت
11 كانون الثاني 2024
استشهاد صحافيين بقصف إسرائيلي في غزة
استشهاد صحافيين بقصف إسرائيلي في غزة
11 كانون الثاني 2024
بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، كيان الاحتلال يواجه جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية.. ماذا نعرف عن القضية؟
بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، كيان الاحتلال يواجه جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية.. ماذا نعرف عن القضية؟
11 كانون الثاني 2024
جرائم كيان الاحتلال لن تنسى.. حتى بعد اختفائه من على وجه الأرض
جرائم كيان الاحتلال لن تنسى.. حتى بعد اختفائه من على وجه الأرض
10 كانون الثاني 2024
عملية ‘‘أنصار الله‘‘ تلقي بظلالها على الاتفاق الأمني ​​الأمريكي العربي
عملية ‘‘أنصار الله‘‘ تلقي بظلالها على الاتفاق الأمني ​​الأمريكي العربي
10 كانون الثاني 2024
ماذا يقول الخبراء عن مستقبل قطاع غزة؟
ماذا يقول الخبراء عن مستقبل قطاع غزة؟
10 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عملية ‘‘أنصار الله‘‘ تلقي بظلالها على الاتفاق الأمني ​​الأمريكي العربي
ماذا يقول الخبراء عن مستقبل قطاع غزة؟
ازدواجية المعايير في المحكمة الجنائية الدولية.. أيُّ عدالةِ تُنتظر ؟
‘‘الكيان الإسرائيلي‘‘ والمعلومات المضللة حول السنوار