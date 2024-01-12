کتائب سيد الشهداء تؤكد على تضامن محور المقاومة بوجه الطغيان

وفيما يلي نص البيان:



لم نزدد يقينًا بالغطرسة الامريكية وادمانها إستعباد الشعوب وسفك الدماء، وهي تقود تحالفًا شيطانيًا مهزوزا ضد شعبنا اليمني العزيز واخوتنا الاحبة في المقاومة اليمنية الظافرة.



ان الكيان الصهيوني الهجين والاحتلال الامريكي البغيض باتا يشكلان عامل ارباك للاستقرار والامن لكل منطقة الشرق الاوسط، الامر الذي يستدعي ضرورة استمرار العمل على انهاء وجودهما بلا هوادة وبكل الوسائل المتاحة، فهتك حرمات البلدان وسفك دماء الابرياء، بذريعة الدفاع عن امن الكيان المهزوم، سيستمر، ما دامت هاتين الغدتين السرطانيتين ملتصقتان في جسد الامة، ولا حل إلا بإقتلاعهما.



ان يمن العز والاباء كان ولايزال وسيبقى عصيًّا على الطغاة والجبابرة مهما تفرعنت قوى الاستكبار وتباهت بآلات قتلها الدموية، وعدوان اليوم ضد اليمن قد ضاعف من تضامن الشعوب مع محور المقاومة واحقية قضيته المقدسة بالوقوف بوجه الطغيان والاستمرار باسناد غزة الصمود والثبات.