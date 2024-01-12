إصابة شاب فلسطيني واعتقال اثنين آخرين غربي جنين

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن شابا أصيب بالرصاص في ساقه، خلال المواجهات التي أعقبت عملية الاقتحام، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المحامي علاء عدنان سعيد اعبيدي، والشاب محمد حامد زيود، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما وتحطيم محتوياتهما .