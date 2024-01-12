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الجمعة 12 كانون الثاني 2024 ساعة 15:03

بتهمة ارتكاب جرائم 'إبادة جماعية'.. 'العدل الدولية' تواصل محاكمة 'إسرائيل'

بتهمة ارتكاب جرائم
وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، من المقرر ان تستمع المحكمة في جلسة اليوم إلى رد "اسرائيل" (القوة القائمة بالاحتلال)، في الدعوى التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا.

وكانت محكمة العدل الدولية بدأت أمس الخميس، أولى جلساتها لمحاكمة كيان الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة، إذ قدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل قوات الاحتلال لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.

وتناولت جلسات الاستماع بشكل حصري طلب جنوب إفريقيا باتخاذ إجراءات عاجلة تأمر "إسرائيل" بتعليق عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وبدأت جلسات المحكمة بمرافعة استهلالية قدمها وكيل دولة جنوب إفريقيا، ووزير العدل رونالد لامولا، تلتها مرافعة ممثلة جنوب إفريقيا أمام المحكمة.

ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، ضد "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال، دعما وتأييدا عربيا ودوليا.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلّف في حصيلة غير نهائية، أكثر من 23 ألف شهيد، و59 ألف مصاب، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، وأكثر من 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة.
رقم : 1108601
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