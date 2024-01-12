إشادة واسعة بأداء الفريق القانوني لجنوب أفريقيا..

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، أكدوا (النخبٌ الإعلامية والسياسيةٌ والنشطاء) على أنّ ما قدمه الفريق القانوني لجنوب إفريقيا كان أداء مميزا ومحترفا “وسيمفونية قانونية” هدمت صنم الاحتلال الذي كان خطا أحمر بالنسبة للمجتمع الدولي فيما مضى لا يمكن أن يُمس.



وشددوا على أنّ هذه السابقة التاريخية ستسجل بحروفٍ من نور لصالح جنوب أفريقيا التي وقفت وتقدمت الصفوف نصرة للمظلومين وللوقوف بوجه جرائم الإبادة الجماعية وشلال الدم الذي يواصله العدوان الصهيوني بغزة منذ قرابة المائة يوم.



سيمفونية قانونية

الإعلامي أحمد منصور، قال: إنّ أداء الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية اليوم كان سيمفونية قانونية متناغمة رائعة فضحت "اسرائيل" وجرائمها امام العالم بشكل غير مسبوق.



وشدد منصور في تدوينة له على أنّه “وأيا كان الحكم الذي ستصدره المحكمة فإن صنم الصهيونية يتهاوى وسوف يسقط خلال سنوات معدودات”.



بدوره سلط الإعلامي أسامة جاويش في تدوينة له على أبرز أعضاء فريق دفاع جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" في قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية : وهو جون دوغارد، أستاذ القانون السابق في جامعة ويتواترسراند بجنوب أفريقيا.



وأضاف أن دوغارد هو مدير مركز الدراسات القانونية التطبيقية، ويعد أحد كبار المدافعين عن القانون الدولي في جنوب أفريقيا محليا ودوليا.



ولفت إلى أنّه عمل كمقرر سابق لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وعمل سابقا قاضيا في محكمة العدل الدولية عدة مرات، كما أوضح أنه في عام 2020 أصبح عضوا في مجلس أمناء منظمة القانون من أجل فلسطين.



وأشار إلى أنّه في عام 2006 أعد تقريرا عن الوضع في فلسطين، ذكر فيه أن انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وصلت إلى “مستويات لا تطاق”.



سقوط صنم "إسرائيل"

الإعلامي أدهم أبو سلمية قال في تدوينة له: في السابع من أكتوبر انهارت "اسرائيل" عسكرياً واستخباراتياً، واليوم في الحادي عشر من يناير انهارت قانونياً وأخلاقياً..



وتابع أبو سلمية بالقول: أياً كانت نتيجة محكمة العدل الدولية فإن النتيجة الأهم أن صنم "اسرائيل" سقط اليوم، لقد راقب العالم على مدار ساعات سرداً قانونياً تفصيلياً لجرائم "اسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني كما لم يحدث من قبل.



وأضاف لقد تابعنا الأداء القانوني غير المسبوق للفريق القانوني لجنوب أفريقيا لقد امتزج الألم بالأمل، ألم أن تأتي الخطوة من أشقائنا في الإنسانية بينما يشارك بعض أشقائنا في العروبة والدين في هذه الجريمة ضدنا، ومن هم أحسن حالاً منهم يصمتون صمت أهل القبور..



وختم أبو سلمية بالقول: الأمل بأن العدالة ممكن أن تتحقق لتُنصف ولو قليلاً عشرات الآلاف من الضحايا في فلسطين.



سابقة ستكتب بأحرف من نور

الصحفي الفلسطيني ماهر الشاويش قال: إنّ ما شهدناه اليوم هنا في مدينة #لاهاي الهولندية وشاهده الملايين عبر محكمة العدل الدولية هو جهد قانوني احترافي وإنساني بامتياز يستحق الشكر والثناء والتقدير.



وتابع بالقول: سيسجله التاريخ بوصفه اصطفافاً إلى جانب دعم وإسناد الحق والعدل في مواجهة الظلم والطغيان.

وأضاف الشاويش: كنّا نأمل أن يُبادر به أبناء جلدتنا من العرب والمسلمين لخدمة قضيتهم المركزية فلسطين؟! لكن أحرار العالم في جنوب افريقيا سبقوهم إليه ووضعوا بصمتهم عليه في سابقة قضائية لأعدل قضية ستُكتب لهم كمبادرة بأحرف من نور.



خسائر إسرائيل ستتواصل

الدكتور مراد علي، قال في تدوينة له، بغض النظر عن قرار المحكمة، خسائر "إسرائيل" من وقوفها في قفص الاتهام اليوم أمام محكمة العدل الدولية أكثر من أن تحصى، والأثر سيمتد لسنوات، بل لعقود وسيطال كل المجالات.



وأضاف علي، أنّ الصورة النمطية عن دولة "اسرائيل" (كيان الاحتلال) وعن المواطن الإسرائيلي (المستوطن المحتل) تأثرت وبشدة، وستنعكس على عزلة سيعانون منها، وستوجد حواجز نفسية عالية بينهم وبين مواطني غالبية الدول.



وشدد على أنّ “هذا سيكون له آثاره الاقتصادية والسياسية والعلمية والاجتماعية”.



ولفت إلى أنّ “ما أنفق عليه الصهاينة من مئات المليارات لما يقرب من مائة عام، يتبخر الآن بفضل الله، ثم بفضل صمود أهل غزة والمقاومة، وبفضل الموقف العظيم لحكومة وشعب جنوب أفريقيا”.



شكرا جنوب أفريقيا

هذا وقد نفذ نشطاء في الأردن وقفة شكر أمام سفارة جنوب إفريقيا، تعبيرًا عن الامتنان للجهود التي تبذلها جنوب إفريقيا لوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة.