قوات التحالف الدولي ستغادر جميع مقراتها في العراق

وقال الركابي في حديث لـ"العهد"، إن السوداني اكد قدرة القوات العراقية والحشد على مواجهة أي اعتداء محتمل او تهديد امني، مبينا أن اخراج قوات التحالف الدولي من ضمن البرنامج الحكومي.



وأضاف، أن هناك فرق فنية بين بغداد وواشنطن لبدء عملية اخراج القوات الاميركية بطرق نظامية، مبينا أن قوات التحالف الدولي ستغادر جميع مقراتها بعد اتخاذ قرار الانسحاب.



وتابع، أنه لا مشكلة في الحفاظ على مكانة العراق الدولية بعد اخراج القوات الأميركية من البلاد، لافتا الى أن العراق يختلف عما قبل 2003 بعلاقاته الطيبة مع جميع دول العالم والمجتمع الدولي.



وأوضح، أن القوات العراقية تسلمت العديد من المقار للقوات الأجنبية وستتسلم الباقي بعد جدولة خروج القوات الأميركية.