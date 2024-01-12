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الجمعة 12 كانون الثاني 2024 ساعة 18:15

مسيرات جماهيرية كبرى في صعدة تأييداً للفتح الموعود والجهاد المقدس

مسيرات جماهيرية كبرى في صعدة تأييداً للفتح الموعود والجهاد المقدس
وفي المسيرة الجماهيرية بمدينة صعدة التي تقدمتها قيادات السلطة المحلية بالمحافظة رفع المشاركون هتافات البراءة من اليهود والنصارى أمريكا وإسرائيل وهتافات السخط ضد الاعتداء الأمريكي البريطاني على اليمن.

وأكدوا ثباتهم في مواقفهم المساندة للشعب الفلسطيني مهما كانت النتائج ، معلنين تفويضهم المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في اتخاذ أي خيارات للرد على العدوان الأمريكي البريطاني الإجرامي والغاشم.

كما أعلنوا حالة النفير العامة نحو ميادين التدريب والتعبئة العامة استعداداً للمواجهة والدفاع عن اليمن وأرضه وأبنائه ، وتأكيداً على الاستمرار في نصرة الشعب الفلسطيني بمنع السفن المتجهة نحو موانئ فلسطين المحتلة حتى يتوقف العدوان على غزة.

وخلال فعالية المسيرة أكد وكيل المحافظة يحيى الحمران أهمية استمرار الزخم الجماهيري المساند للشعب الفلسطيني من باب الواجب الديني والوطني والإخلاقي، مشيراً إلى أن التهديدات والاعتداءات الأمريكية والبريطانية لن تثني الشعب اليمني وستزيده عزماً وثباتاً على موقفه.

ودعا إلى استمرار المقاطعة للمنتجات والبضائع الأمريكية والإسرائيلية كونها سلاح مؤثر على العدو وأثبتت فاعليتها وتكبدت الشركات التابعة للعدو الأمريكي والإسرائيلي خسائر كبيرة.

بيان المسيرة أعلن عن تأييدنا ومباركتنا لانطلاق (معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس)، مفوضين لقائدنا في كل الخيارات والقرارات المناصرة والداعمة للمعركة المقدسة.

كما أعلن تأييد الموقف الوطني والديني المسؤول الذي أعلنه الاخ المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في اجتماعة بالقيادات العسكرية بأن العدو الأمريكي والغربي الذي يرى نفسه ملزما بحماية إسرائيل فإننا ملزمون بالدفاع عن فلسطين وهذا موقف يمثل كل اليمنيين ويعبر عنهم.

وبارك البيان العمليات العسكرية لقواتنا البحرية والصاروخية والطيران المسير المستمرة في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة الى الموانيء الفلسطينية المحتلة من المرور عبر البحرين الاحمر والعربي وخليج عدن والسفن الحربية التي تعمل على حمايتها، وكذلك عمليات رجال الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق.

ودعا إلى الاستمرار الدائم في الانشطة والفعاليات والمظاهرات دعما واسنادا وتضامنا واستعدادا للمعركة القائمة مع العدو الأمريكي والاسرائيلي والغربي حتى تحقيق الفتح الموعود بإذن الله تعالى.

كما أعلن استمرارنا في التعبئة العامة واستقبال المقاتلين الى مراكز التدريب والتأهيل العسكري والنفير الشعبي المسلح استعدادا للمشاركة الفاعلة مع جيشنا اليمني في خوض أي معركة قادمة سواء في البر أو البحر .
 
رقم : 1108646
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